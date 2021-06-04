04.06.2021 16:09

Результаты всеукраинского исследования «Про Харьков и харьковчан» наглядно продемонстрировали туристический потенциал города.

У большинства украинцев сформировалось положительное впечатление от Харькова. 83% харьковчан и 65% жителей других городов Украины отметили, что Харьков им очень нравится или скорее нравится.

Характерно, что практически все объекты, высоко оцененные гостями Харькова, в последние годы активно реконструировались городской властью. Так, полностью преобразились парк Горького, сад Шевченко, канатная дорога, сквер “Стрелка”, Саржин яр. А обновленный Харьковский зоопарк, который будет открыт только к августу этого года, уже завоевал славу места, обязательного к посещению.

Напомним, ранее Игорь Терехов говорил о том, что у Харькова есть все шансы войти в ТОП-100 самых комфортных городов мира. Глядя на такую высокую оценку города со стороны, подобные планы уже не кажутся фантастическими.

“В целом Харьков видится как достаточно привлекательный для туризма город, – подвел итоги один из руководителей исследования Александр Кизилов, заведующий кафедрой социологии ХНУ им. В.Н. Каразина. – Так считает большинство, и харьковчан и нехарьковчан. Большинство жителей Украины, не проживающие в Харькове хотели бы посетить этот город в роли туристов”.