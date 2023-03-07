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07.03.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Харків бере участь у найбільшій міжнародній туристичній виставці

Відкрилася виставка «ITB Berlin» за участю делагації Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент міжнародного співробітництва, традиційно на заході представлений і Харків.  
  
Туристичний стенд України відвідали мер Берліна Франциска Гіффай, координатор федерального уряду з морської економіки та туризму Федерального міністерства економіки та захисту клімату Дітер Янечек та керівництво «ITB Berlin». Гості висловили підтримку Україні та зазначили, що дуже важливо представляти Харків на подібних заходах.  
 
 
Зі стендом України також ознайомилася делегація Всесвітньої туристичної організації ООН на чолі з Генеральним секретарем Зурабом Пололікашвілі, який підкреслив значення України для всесвітнього ринку туризму та необхідність донесення інформації про реальні події у містах широкому загалу. 
 
  
А напередодні Харків презентували на форумі «Twin Cities World Tourism Forum». Представники міста відзначили важливість партнерських зв’язків, особливо під час війни та в надзвичайних ситуаціях.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  виставка, туризм, харків
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