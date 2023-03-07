Комунальники усунули пошкодження на газових мережах у Харківській області

Протягом тижня фахівці Куп‘янського відділення АТ «Харківгаз» ліквідували 11 пошкоджень на газових мережах від щоденних обстрілів комунікацій армією рф, передає РЕДПОСТ.
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Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.
7 березня по народному календарю Маврикіїв день або день Маврикія.
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