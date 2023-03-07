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07.03.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

Комунальники усунули пошкодження на газових мережах у Харківській області

Протягом тижня фахівці Куп‘янського відділення АТ «Харківгаз» ліквідували 11 пошкоджень на газових мережах від щоденних обстрілів комунікацій армією рф, передає РЕДПОСТ.

Пошкоджені газові мережі
 
Чисельних руйнувань зазнали газопроводи високого та низького тиску, через що понад 900 домоволодінь залишились без газопостачання.
 
Загалом, в останні дні, ремонти газових комунікацій проведені для родин деокупованого Чугуївського, Ізюмського, Харківського, Куп‘янського районів області.
 
«Щоразу куп‘янські газовики робили майже неможливе - відновлювали газові системи  у обстрілюємому районі, витрачаючи на це менше доби»,- зазначили в АТ «Харківгаз».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові планово переклали 40 метрів трубопроводу.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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