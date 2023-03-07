07.03.2023 13:43 Рита Парфенова

У Харкові планово переклали 40 метрів трубопроводу

На вулиці Лозівській у Холодногірському районі Харкова комунальники проводять заміну технічно зношеної ділянки магістралі діаметром 200 мм.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».



«Перекладка планова, заміні підлягає понад 40 метрів технічно зношеного трубопроводу. Зважаючи на розташування на ділянці інших комунікацій міської інфраструктури, земляні роботи проводили вкрай акуратно, щоб їх не зашкодити. Вже завершуємо всі підготовчі роботи, у тому числі і паяння поліетиленової труби, термін експлуатації якої становить понад 50 років. Водопостачання буде припинено лише на короткий час перепідключення мереж. Після відновлення подачі води, обов'язково впорядкуємо територію», - повідомив начальник районної служби Олександр Сірко.



Напередодні ремонтні бригади підприємства усунули п'ять аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання та упорядкували шість оглядових колодязів. Сьогодні відновлюють 12 позаштатних ситуацій на водоводах.



Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Мешканців просять для економії часу аварійників докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули пошкодження на трубопроводах.



