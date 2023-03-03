03.03.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули пошкодження на трубопроводах

Комунальники провели ремонтно-відновлювальні роботи, зокрема у Шевченківському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

2 березня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували шість пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили 12 оглядових колодязів.

Зокрема, у Шевченківському районі були капітально відремонтовані оглядові колодязі на вулицях 23 Серпня та Харківському шосе.

«У першому випадку пошкодження виявилося доволі серйозним. У зв'язку з цим працювали з тимчасовим відключенням харків'ян від водопостачання. Оперативно відновили оглядовий колодязь та відновили подачу води для мешканців приватного сектору.

Також продовжили роботи з благоустрою території на вулиці Архітекторів, де було проведено заміну ділянки магістралі. Сьогодні ремонтуємо введення в один із об'єктів соціальної інфраструктури на вулиці Ахсарова», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



