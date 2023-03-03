03.03.2023 11:53 Рита Парфенова

Півтори тисячи тонни зерна згоріло під Харковом після ворожого обстрілу

Слідчу фіксюьть наслідки обстрілів населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 10 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.

Під вогонь військових росії неодноразово потрапляло місто Куп'янськ. Зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство та зерносховище. Пожежею знищено близько 1,5 тисяч тонн зерна.



У селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння. Від отриманих травм загинула 73-річна жінка.



Також ворог завдавав ударів по смт Ківшарівка, смт Дворічна та місту Вовчанськ. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби прикординні населені пункти трьох районів Харківської області були під вогнем загарбників.



