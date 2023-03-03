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03.03.2023  08:39   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару та артобстрілів Харківщини. Дані від ХОВА

Протягом доби прикординні населені пункти трьох районів Харківської області були під вогнем загарбників.

Фото наслідків ракетного удару та артобстрілів Харківщини

Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА.

«Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області», – йдеться у повідомленні.

Від російської агресії загинули цивільні мешканці, зруйновані будівли:

  • Внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я.
  • Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище.

Фото наслідків ракетного удару та артобстрілів Харківщини

  • У селі Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка.

Фото наслідків ракетного удару та артобстрілів Харківщини

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 березня 2033 року зафіксована одна пожежа внаслідок обстрілів, два рази рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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