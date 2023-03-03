03.03.2023 08:39 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару та артобстрілів Харківщини. Дані від ХОВА

Протягом доби прикординні населені пункти трьох районів Харківської області були під вогнем загарбників.

Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА.

«Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області», – йдеться у повідомленні.

Від російської агресії загинули цивільні мешканці, зруйновані будівли:

Внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я.

Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище.

У селі Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 березня 2033 року зафіксована одна пожежа внаслідок обстрілів, два рази рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.



