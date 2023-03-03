Фото наслідків ракетного удару та артобстрілів Харківщини. Дані від ХОВА

Протягом доби прикординні населені пункти трьох районів Харківської області були під вогнем загарбників.
Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА.
«Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області», – йдеться у повідомленні.
Від російської агресії загинули цивільні мешканці, зруйновані будівли:
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 березня 2033 року зафіксована одна пожежа внаслідок обстрілів, два рази рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.
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