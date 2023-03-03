03.03.2023 09:23 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: сапери працювали у п’яти районах області

Протягом доби 2 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 31 одиницю вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 2 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,45 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.



Саперами виявлено та знешкоджено 31 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.



До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.



Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1904,7 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 790,3 км ЛЕП, 156,8 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 51 тис. 751 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 березня в селі Співаківка на міні підірвався транспортний засіб, у салоні якого перебувало четверо осіб віком 21, 39, 43 та 54 роки.



