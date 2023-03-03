03.03.2023 09:57 Рита Парфенова

Чоловіка з краденим кабелем затримали на вокзалі під Харковом

Зловмисник викрав мідний кабель з підприємства.

Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, чоловіка викрили у скоєнні майнового злочину в умовах воєнного стану.

Крадія затримали працівники полку поліції особливого призначення на залізничному вокзалі міста Куп’янськ.

33-річний зловмисник поцюпив мідний кабель з підприємства.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисник проник на технічний поверх будинку та зрізав кабель одного з інтернет-провайдерів.



