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03.03.2023  09:57   Рита Парфенова

Чоловіка з краденим кабелем затримали на вокзалі під Харковом

Зловмисник викрав мідний кабель з підприємства.

мідний кабель
 
Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, чоловіка викрили у скоєнні майнового злочину в умовах воєнного стану.

Крадія затримали працівники полку поліції особливого призначення на залізничному вокзалі міста Куп’янськ.

33-річний зловмисник поцюпив мідний кабель з підприємства.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисник проник на технічний поверх будинку та зрізав кабель одного з інтернет-провайдерів.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  крадіжка, харків
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