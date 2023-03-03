Чоловіка з краденим кабелем затримали на вокзалі під Харковом

Зловмисник викрав мідний кабель з підприємства.
Крадія затримали працівники полку поліції особливого призначення на залізничному вокзалі міста Куп’янськ.
33-річний зловмисник поцюпив мідний кабель з підприємства.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисник проник на технічний поверх будинку та зрізав кабель одного з інтернет-провайдерів.
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