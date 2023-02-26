У Харкові зловили кабельного крадія

Кабельний злодій залишив без Інтернету мешканців будинку у Шевченківському районі Харкова.
Про розкритий злочин РЕДПОСТ розповіли у відділі комунікації поліції Харківської області.
У Шевченківському районі міста зловмисник проник на технічний поверх будинку та зрізав кабель одного з інтернет-провайдерів.У крадіжки майна оперативники викрили 25-річного чоловіка.
Зловмісника піймано. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі Харкова було вкрадено електричні кабелі протяжністю понад півкілометра, які живлять теплові рамки.
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