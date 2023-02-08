08.02.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові обікрали майно комунального підприємства

У підвалах трьох будинків украли електричні кабелі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «ХТМ».

Комунальники розповіли, що у Слобідському районі Харкова було вкрадено електричні кабелі протяжністю понад півкілометра, які живлять теплові рамки.

Фахівці служби безпеки комунального підприємства оперативно встановили, що до злочину може бути причетний чоловік 2003 року народження.

Наразі працівники Слобідської філії КП "Харківські теплові мережі" готують відповідний пакет документів для правоохоронних органів. Працівники служби безпеки підприємства співпрацюють з представниками поліції у розслідуванні вказаних фактів.

Встановлюється обсяг збитків та нормалізація роботи теплових рамок.

Причетним до злочину загрожує суворе покарання за статтею "крадіжка скоєна під час дії воєнного стану".



