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08.02.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік убив знайомого та закопав його труп

Злочин стався у жовтні минулого року.

Вбивство Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що під час застілля між 38-річним господарем квартири та його 42-річним знайомим виник конфлікт.
 
Чоловік накинувся на гостя і завдав йому ножових поранень.
 
Переконавшись, що потерпілий помер, зловмисник велосипедом відвіз його тіло в Григорівський бор та закопав.
 
Нападником виявився мешканець Новобаварського району Харкова, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
 
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що коригувальника ракетного удару по вузу Харкова затримала СБУ.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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