08.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік убив знайомого та закопав його труп
Злочин стався у жовтні минулого року.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Правоохоронці повідомили, що під час застілля між 38-річним господарем квартири та його 42-річним знайомим виник конфлікт.
Чоловік накинувся на гостя і завдав йому ножових поранень.
Переконавшись, що потерпілий помер, зловмисник велосипедом відвіз його тіло в Григорівський бор та закопав.
Нападником виявився мешканець Новобаварського району Харкова, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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