08.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік убив знайомого та закопав його труп

Злочин стався у жовтні минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що під час застілля між 38-річним господарем квартири та його 42-річним знайомим виник конфлікт.

Чоловік накинувся на гостя і завдав йому ножових поранень.

Переконавшись, що потерпілий помер, зловмисник велосипедом відвіз його тіло в Григорівський бор та закопав.

Нападником виявився мешканець Новобаварського району Харкова, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



