08.02.2023 10:59 Рита Парфенова

Ракетний обстріл Центрального парку у Харкові: наслідки "прильоту" (фоторепортаж)

Близько одиннадцятої години вечора 7 лютого російська ракета вдарила по території Центрального парку у Харкові.



Фото: Василь Голосний

Як повідомляє РЕДПОСТ, військові рф поцілили ракетою, ймовірно, С-300 по одній з галявин на території парку.

На газоні утворилася величезна вирва, але великих пошкожджень обстріл не завдав.

Співробітники парку вже прибирають сміття, планують закопати вирву протягом дня.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.

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