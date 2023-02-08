Ракетний обстріл Центрального парку у Харкові: наслідки "прильоту" (фоторепортаж)

Близько одиннадцятої години вечора 7 лютого російська ракета вдарила по території Центрального парку у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, військові рф поцілили ракетою, ймовірно, С-300 по одній з галявин на території парку.
На газоні утворилася величезна вирва, але великих пошкожджень обстріл не завдав.
Співробітники парку вже прибирають сміття, планують закопати вирву протягом дня.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.
Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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