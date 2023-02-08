Військові рф обстріляли гаражі на Харківщині

Після ворожого обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий виникла пожежа у цівільній інфраструктурі населеного пункта.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, обстріл селища Куп’янськ-Вузловий стався 7 лютого о 17.40.
Ворожі снаряди поцілили у гаражні будівлі селища. Сталася пожежа у двох гаражах на площі 100 кв.м. Також повністю зруйновані 6 таких же гаражів та 10 зазнали пошкоджень.
Вогнеборці 44-ї ДПРЧ разом з колегами з Луганська локалізували пожежу о 18:15 та ліквідували її о 18:45. Працювали 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області за добу з 6 по 7 лютого 2023 року зафіксовані три пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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