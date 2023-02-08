Харків на ранок 7 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 6 по 7 лютого 2023 року зафіксовані три пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 лютого.
У Харкові близько одинадцятої години вечора 7 лютого ворожа ракета вдарила по промисловому підприємству, сталася пожежа. На місці працювали 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.
Також пожежі внаслідок ворожої агресіх сталися у Вовчанську, де другий день поспіль обстрілювали місцеву лікарню, та у селищі Куп’янськ-Вузловий, де горіли гаражі.
Двічі рятувальники виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів. У селищі Дворічне виявлено пошкодження приватного домоволодіння. Постраждалих немає.
Загалом за добу з 7 по 8 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 24 оперативних виїзди, з яких:
12 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
4 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 4 тонни питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 7 по 8 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 29 населених пунктів Харківщини.
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Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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