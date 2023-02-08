08.02.2023 09:52 Рита Парфенова

Харків на ранок 7 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 6 по 7 лютого 2023 року зафіксовані три пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 лютого.

У Харкові близько одинадцятої години вечора 7 лютого ворожа ракета вдарила по промисловому підприємству, сталася пожежа. На місці працювали 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.



Також пожежі внаслідок ворожої агресіх сталися у Вовчанську, де другий день поспіль обстрілювали місцеву лікарню, та у селищі Куп’янськ-Вузловий, де горіли гаражі.



Двічі рятувальники виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів. У селищі Дворічне виявлено пошкодження приватного домоволодіння. Постраждалих немає.



Загалом за добу з 7 по 8 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 24 оперативних виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 4 тонни питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 7 по 8 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 29 населених пунктів Харківщини.



