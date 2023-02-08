08.02.2023 09:41 Рита Парфенова

Коригувальника ракетного удару по вузу Харкова затримала СБУ

Співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого 2023 року.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на СБУ, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Спецоперацію по його виявленню та затримці проводили співробітники СБУ, Державної прикордонної служби та Харківської обласної прокуратури.



Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога.



Рашисти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. Причому після «прильотів» вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань.



Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів.



Як зʼясувало слідство, ворожий агент вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На «завдання» зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Проте, це не стало на заваді для його виявлення контррозвідниками СБУ.



Зрадника затримали під час збору інформації про результати ракетного обстрілу вузу Харкова.





На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого 2023 року військові РФ вдарили по Харкову двома ракетами С300. Одна ракета розірвалася під фундаментом чотириповерхового житлового будинку, друга - поцілила в у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації.



