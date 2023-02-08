08.02.2023 09:10 Рита Парфенова

Момент прильота ракети С-300 по Центральному парку Харкова (відео)

7 лютого близько одиннадцятої години вечора страна-агресорка завдала ракетного удару по центральній частині міста Харкова.

Як передає РЕДПОСТ, одним з об’єктів обстрілу став Центральний парк Харкова. Ворожа ракета вдарила в зелю на одній з алей парку.

Відео моменту прильоту по Центральному парку опубліковав у своєму телеграм-каналі Харківській міський голова Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.



