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08.02.2023  09:10   Рита Парфенова

Момент прильота ракети С-300 по Центральному парку Харкова (відео)

7 лютого близько одиннадцятої години вечора страна-агресорка завдала ракетного удару по центральній частині міста Харкова.

Як передає РЕДПОСТ, одним з об’єктів обстрілу став Центральний парк Харкова. Ворожа ракета вдарила в зелю на одній з алей парку.

Відео моменту прильоту по Центральному парку опубліковав у своєму телеграм-каналі Харківській міський голова Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.

 


Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  харьков, ракетний удар, харків, обстріл, ігор терехов, агрессия россии
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