Момент прильота ракети С-300 по Центральному парку Харкова (відео)

7 лютого близько одиннадцятої години вечора страна-агресорка завдала ракетного удару по центральній частині міста Харкова.
Як передає РЕДПОСТ, одним з об’єктів обстрілу став Центральний парк Харкова. Ворожа ракета вдарила в зелю на одній з алей парку.
Відео моменту прильоту по Центральному парку опубліковав у своєму телеграм-каналі Харківській міський голова Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.
Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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