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08.02.2023  09:01   Рита Парфенова

Окупанти завдали авіаударів по селам Харківщини

Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Котлярівка та Крохмальне Харківської області.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 7 по 8 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 29 населених пунктів Харківщини.
 
На Слобожанському напрямку без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів:
 
  • Ветеринарне,
  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Глибоке,
  • Липці,
  • Стариця,
  • Мороховець,
  • Зелене,
  • Нескучне,
  • Гатище,
  • Вовчанськ,
  • Бударки,
  • Вільхуватка,
  • Красне Перше,
  • Новомлинськ,
  • Кам’янка.

На Куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Гряниківка,
  • Кучерівка,
  • Куп’янськ,
  • Курилівка,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Берестове,
  • Крохмальне,
  • Вишневе,
  • Червонопопівка,
  • Кузьмине

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  харьков, генштаб, харків, агрессия россии
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