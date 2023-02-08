Окупанти завдали авіаударів по селам Харківщини

Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Котлярівка та Крохмальне Харківської області.
На Куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.
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Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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