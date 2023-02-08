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08.02.2023  08:19   Рита Парфенова

У Харкові чотири російські ракети вдарили по промисловому підприємству (фото)

7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.


t.me/synegubov

Про це повідомляє  РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Попередньо, місто обстрілювали ракетами С-300.

Чотири ракети влучили у об'єкт цивільної промисловості. Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа.

Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста.

На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває.

Раніше РЕДПОСТ писав, що світлини одного з місць, куди прийшлись удари, показав у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов.

У Харкові військові рф завдари ракетного удару по промисловому підприємству

У Харкові військові рф завдари ракетного удару по промисловому підприємству


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  харьков, ракетний удар, харків, хова, агрессия россии
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