У Харкові чотири російські ракети вдарили по промисловому підприємству (фото)

7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Попередньо, місто обстрілювали ракетами С-300.
Чотири ракети влучили у об'єкт цивільної промисловості. Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа.
Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста.
На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває.
Раніше РЕДПОСТ писав, що світлини одного з місць, куди прийшлись удари, показав у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов.
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Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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