Російські військові поцілили ракетою в центральний парк Харкова (фото)

Близько одиннадцятої години вечора 7 лютого військові рф завдали ракетного удару по центральній частині міста Харкова.
Одне з місць, куди прийшлись удари, показав у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, пише РЕДПОСТ.
«Сьогодні вночі під ударом опинився і наш Центральний парк», – прокоментував світлини Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за словами Ігор Терехова, є підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста.
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Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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