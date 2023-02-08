08.02.2023 07:58 Рита Парфенова

Російські військові поцілили ракетою в центральний парк Харкова (фото)

Близько одиннадцятої години вечора 7 лютого військові рф завдали ракетного удару по центральній частині міста Харкова.

Одне з місць, куди прийшлись удари, показав у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, пише РЕДПОСТ.

«Сьогодні вночі під ударом опинився і наш Центральний парк», – прокоментував світлини Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за словами Ігор Терехова, є підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста.



