8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
У народі вірили, що цього дня душі тих, хто вже закінчив своє земне життя, особливо нудьгують за своїми рідними. Вважалося, що в день Теодора Студита, якого також називали Феодором Помінальником, необхідно з самого ранку піти до церкви та поставити свічки за упокій усіх померлих родичів. Свічки треба було ставити, щоб вони не блукали неприкаяні землею.
Також у цей день намагалися проводити різні ритуали щодо захисту від нечисті та злих духів. Оскільки у цей день світом блукають душі померлих, знімати оберіг, наприклад, хрестик, не можна.
Також заборонялося сваритися з сусідами, навіть якщо за решту днів року з ними були постійні скандали.
Цього дня молилися святому Феодору про звільнення від болю в грудях та шлунку.
8 лютого бажано було погодувати птахів, особливо синиць, зі словами: «Себе клюйте, мені грішми плюйте».
Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Якщо сухі горошини каталися на блюді з дзвоном, це віщувало тріскучі морози, а якщо безшумно – тихі снігопади.
У 1672 році англійський фізик Ісаак Ньютон робить доповідь про свою теорію природи світла та кольору.
1692 – лікар в американському селі Сейлем оголошує, що 3 дівчинки-підлітка перебувають під владою диявола. Початок процесу салемських відьом.
1828 - на світ з'явився Жуль Верн, французький письменник, основоположник наукової фантастики.
1838 – Семюел Морзе вперше публічно продемонстрував свою систему електромагнітного телеграфу.
1879 – інженер-залізничник Сенфорд Флемінг запропонував запровадити універсальний стандартний час, розділивши земну кулю на 24 годинні зони. Через чотири роки цю ідею було прийнято на залізницях Північної Америки.
1904 - японські міноносці напали на кораблі російської Тихоокеанської ескадри, що стояла в Порт-Артурі. Почалася російсько-японська війна.
1906 – народився Честер Карлсон, винахідник процесу ксерокопіювання.
1916 – в Цюріху група поетів заснувала рух дадаїзм (франц. dadaisme, від dada коник, дерев'яна конячка, дитячий белькіт) – авангардистська літературно-художня течія, що виразилася в окремих скандальних витівках забірних каракулях, псевдокресленнях, комбінація. У 20-ті роки. Дадаїзм у Франції злився із сюрреалізмом, у Німеччині – з експресіонізмом.
1921 – Рада народних комісарів УРСР оголосила Асканію-Нову державним заповідником.
1925 – народився Джек Леммон, американський актор, володар «Оскару» («У джазі тільки дівчата», «Китайський синдром», «Врятуйте тигра»).
1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747.
1972 – у лондонському Альберт-холі відмінено концерт Френка Заппи, оскільки частину його пісень вважали непристойними.
1988 - Михайло Горбачов оголосив про виведення радянських військ з Афганістану.
1994 – побудований найбільший у світі палац зі снігу та льоду. Такий витвір архітектури було зведено в Асахікаві, Хоккайдо, Японія. Палац об'ємом 103 591.8 кубометрів та висотою 30.29 метрів був спробою скопіювати південнокорейський замок Сувон.
Аркадій, Варвара, Веніамін, Володимир, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Климент, Костянтин, Марія, Петро, Семен, Федір.
Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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