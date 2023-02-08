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08.02.2023  07:30   Рита Парфенова

8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.

8 лютого бажано було погодувати птахів, особливо синиць

У народі вірили, що цього дня душі тих, хто вже закінчив своє земне життя, особливо нудьгують за своїми рідними. Вважалося, що в день Теодора Студита, якого також називали Феодором Помінальником, необхідно з самого ранку піти до церкви та поставити свічки за упокій усіх померлих родичів. Свічки треба було ставити, щоб вони не блукали неприкаяні землею.

Також у цей день намагалися проводити різні ритуали щодо захисту від нечисті та злих духів. Оскільки у цей день світом блукають душі померлих, знімати оберіг, наприклад, хрестик, не можна.

Також заборонялося сваритися з сусідами, навіть якщо за решту днів року з ними були постійні скандали.

Цього дня молилися святому Феодору про звільнення від болю в грудях та шлунку.

8 лютого бажано було погодувати птахів, особливо синиць, зі словами: «Себе клюйте, мені грішми плюйте».

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Якщо сухі горошини каталися на блюді з дзвоном, це віщувало тріскучі морози, а якщо безшумно – тихі снігопади.

Також цього дня

У 1672 році англійський фізик Ісаак Ньютон робить доповідь про свою теорію природи світла та кольору.

1692 – лікар в американському селі Сейлем оголошує, що 3 дівчинки-підлітка перебувають під владою диявола. Початок процесу салемських відьом.

1828 - на світ з'явився Жуль Верн, французький письменник, основоположник наукової фантастики.

1838 – Семюел Морзе вперше публічно продемонстрував свою систему електромагнітного телеграфу.

1879 – інженер-залізничник Сенфорд Флемінг запропонував запровадити універсальний стандартний час, розділивши земну кулю на 24 годинні зони. Через чотири роки цю ідею було прийнято на залізницях Північної Америки.

1904 - японські міноносці напали на кораблі російської Тихоокеанської ескадри, що стояла в Порт-Артурі. Почалася російсько-японська війна.

1906 – народився Честер Карлсон, винахідник процесу ксерокопіювання.

1916 – в Цюріху група поетів заснувала рух дадаїзм (франц. dadaisme, від dada коник, дерев'яна конячка, дитячий белькіт) – авангардистська літературно-художня течія, що виразилася в окремих скандальних витівках забірних каракулях, псевдокресленнях, комбінація. У 20-ті роки. Дадаїзм у Франції злився із сюрреалізмом, у Німеччині – з експресіонізмом.

1921 – Рада народних комісарів УРСР оголосила Асканію-Нову державним заповідником.

1925 – народився Джек Леммон, американський актор, володар «Оскару» («У джазі тільки дівчата», «Китайський синдром», «Врятуйте тигра»).

1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747.

1972 – у лондонському Альберт-холі відмінено концерт Френка Заппи, оскільки частину його пісень вважали непристойними.

1988 - Михайло Горбачов оголосив про виведення радянських військ з Афганістану.

1994 – побудований найбільший у світі палац зі снігу та льоду. Такий витвір архітектури було зведено в Асахікаві, Хоккайдо, Японія. Палац об'ємом 103 591.8 кубометрів та висотою 30.29 метрів був спробою скопіювати південнокорейський замок Сувон.

Іменини відзначають:

Аркадій, Варвара, Веніамін, Володимир, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Климент, Костянтин, Марія, Петро, Семен, Федір.


Тэги:  харьков, свято, харків, календар, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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