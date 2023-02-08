08.02.2023 07:30 Рита Парфенова

8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.





У народі вірили, що цього дня душі тих, хто вже закінчив своє земне життя, особливо нудьгують за своїми рідними. Вважалося, що в день Теодора Студита, якого також називали Феодором Помінальником, необхідно з самого ранку піти до церкви та поставити свічки за упокій усіх померлих родичів. Свічки треба було ставити, щоб вони не блукали неприкаяні землею.



Також у цей день намагалися проводити різні ритуали щодо захисту від нечисті та злих духів. Оскільки у цей день світом блукають душі померлих, знімати оберіг, наприклад, хрестик, не можна.



Також заборонялося сваритися з сусідами, навіть якщо за решту днів року з ними були постійні скандали.



Цього дня молилися святому Феодору про звільнення від болю в грудях та шлунку.



8 лютого бажано було погодувати птахів, особливо синиць, зі словами: «Себе клюйте, мені грішми плюйте».



Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Якщо сухі горошини каталися на блюді з дзвоном, це віщувало тріскучі морози, а якщо безшумно – тихі снігопади.

Також цього дня

У 1672 році англійський фізик Ісаак Ньютон робить доповідь про свою теорію природи світла та кольору.



1692 – лікар в американському селі Сейлем оголошує, що 3 дівчинки-підлітка перебувають під владою диявола. Початок процесу салемських відьом.



1828 - на світ з'явився Жуль Верн, французький письменник, основоположник наукової фантастики.



1838 – Семюел Морзе вперше публічно продемонстрував свою систему електромагнітного телеграфу.



1879 – інженер-залізничник Сенфорд Флемінг запропонував запровадити універсальний стандартний час, розділивши земну кулю на 24 годинні зони. Через чотири роки цю ідею було прийнято на залізницях Північної Америки.



1904 - японські міноносці напали на кораблі російської Тихоокеанської ескадри, що стояла в Порт-Артурі. Почалася російсько-японська війна.



1906 – народився Честер Карлсон, винахідник процесу ксерокопіювання.



1916 – в Цюріху група поетів заснувала рух дадаїзм (франц. dadaisme, від dada коник, дерев'яна конячка, дитячий белькіт) – авангардистська літературно-художня течія, що виразилася в окремих скандальних витівках забірних каракулях, псевдокресленнях, комбінація. У 20-ті роки. Дадаїзм у Франції злився із сюрреалізмом, у Німеччині – з експресіонізмом.



1921 – Рада народних комісарів УРСР оголосила Асканію-Нову державним заповідником.



1925 – народився Джек Леммон, американський актор, володар «Оскару» («У джазі тільки дівчата», «Китайський синдром», «Врятуйте тигра»).



1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747.



1972 – у лондонському Альберт-холі відмінено концерт Френка Заппи, оскільки частину його пісень вважали непристойними.



1988 - Михайло Горбачов оголосив про виведення радянських військ з Афганістану.



1994 – побудований найбільший у світі палац зі снігу та льоду. Такий витвір архітектури було зведено в Асахікаві, Хоккайдо, Японія. Палац об'ємом 103 591.8 кубометрів та висотою 30.29 метрів був спробою скопіювати південнокорейський замок Сувон.

Іменини відзначають:

Аркадій, Варвара, Веніамін, Володимир, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Климент, Костянтин, Марія, Петро, Семен, Федір.



