08.02.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може відрізнятися зайвою категоричністю, бачачи світ у чорно-білих тонах: «так» чи «ні», «добре» чи «погано» – начебто третього не дано! Його категоричність і вимогливість навряд чи припадуть до душі оточуючим. Щоб коса не знайшла на камінь, Овну варто бути терпиміше до людей та їхніх недоліків. Зірки радять йому сходити в картинну галерею або на виставку квітів, щоб згадати: світ складається з півтонів та різних фарб!

Телець (21 квітня – 21 травня)

У гороскопі Тельця переважатимуть яскраві сонячні емоції. Завдяки їм, де б Телець не знаходився, він здатний блищати! Єдиний «мінус»: через своє емоційне піднесення, йому нелегко займатиметься побутовими справами, а копітка робота може постраждати через брак у Тельця уважності. Зате він чудово почуватиметься там, де життя кипить і б'є ключем! Зірки радять йому обов'язково вибратися у кіно, на виставку, на танці – туди, де буде море спілкування.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки матимуть шанс зіткнутися зі своїм минулим. Це може бути старий фотоальбом або спогади, що несподівано наринули. Не виключений і такий варіант, що Близнюки зустрінуться з людиною, котру давно не бачили, захочуть відновити старий проект, або на світ випливе стара сімейна таємниця. Іншими словами, якісь події сьогоднішнього дня сягають корінням у минуле Близнюків, чи то ностальгічні спогади дитинства, чи знахідка запорошеного скелета в шафі.

Рак (22 червня – 23 липня)

Завдяки своїй комунікабельності, Рак зуміє порозумітися з ким завгодно! День наділяє його харизмою, вмінням утримувати увагу співрозмовника та заражати своїм ентузіазмом. Завдяки цьому йому чудово вдаватиметься все, що пов'язано з кар'єрою, просуванням, переговорами і спілкуванням. Якщо Рак хоче донести до начальства та колег свою ідею, шукає підтримки у оточуючих у якомусь проекті, не проти завести корисні знайомства або навіть зізнатися у коханні, кращого часу для цього не знайти.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може бути надто безтурботним із грошима! День наділяє його життєлюбністю та авантюрною жилкою, через що Лев здатний на непродумані витрати. Його легковажність може призвести до непотрібних покупок, кидання грошей на вітер (на задоволення та розваги), ризикованих вкладень. Крім того, Лев може стати легкою здобиччю шахраїв. Зірки попереджають: щоб гаманець Лева не надто схуд, йому доведеться контролювати кожен карбованець. А краще відкласти всі витрати та маніпуляції з фінансами на другий день.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Справи у Діви обіцяють просуватися легко, начебто самі собою! Втім, це не означає, що на її шляху зовсім не виявиться перешкод - просто Діва здатна жартома обходити перепони, а якісь складності і зовсім подолає, навіть не помітивши. Багато в чому це заслуга інтуїції Діви – вона буде на висоті – а також гарного настрою та сонячного ставлення до життя. Адже не секрет, що перед позитивним настроєм пасують будь-які труднощі. У Діви ж, як обіцяє її гороскоп, цього настрою вистачить на все!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть сповнені суперечливих емоцій, які здатні захлеснути їх з головою! Вони б і раді не піддаватися, але зробити це буде складно: день схиляє Терези не тільки до емоційності, а й до спонтанності вчинків та почуттів. Через це сьогоднішні рішення Терезів можуть виявитися несподіванкою навіть для них самих. Якщо Терези не хочуть, щоб їх імпульсивні кроки призвели до помилок, їм необхідно весь день тримати себе в руках, заспокоюючи і зводячи нанівець свої раптові пориви.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки обіцяють: мрії та фантазії Скорпіона будуть настільки яскравими, що здатні впливати на реальність! Зірки радять йому не просто бездумно витати в хмарах, а зробити це до ладу. Щоб його мрії здійснилися, Скорпіонові необхідно як слід на них зосередитись. Якщо його бажання можна здійснити, Скорпіон, візуалізуючи їх, підвищить шанс того, що вони з часом здійсняться. Що це: чари, самообман чи просто потрібний настрій? Якщо Скорпіон не спробує, то так і не дізнається про це.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю просто необхідно дізнатися чи спробувати щось нове: його допитливість не знає меж! Найкраще йому вдаватиметься навчання та наукова праця, на дозвіллі ж Стрільцеві варто заповнити якісь прогалини у своїх знаннях чи досвіді – наприклад, вирушити до музею, кіно чи місця, де він ще не бував. Навіть готуючи вечерю, Стрілець може відступити від звичних рецептів. Крім того, Стрілець підкорить будь-кого своїм амплуа прекрасного співрозмовника – переймаючи чужий досвід, він налаштований більше слухати, ніж говорити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки віщують Козерогу море спілкування! Навіть якщо він не буде цього прагнути, доля, швидше за все, змусить Козерога вилізти зі свого домашнього барлога, відкрившись назустріч світу і людям. Втім, піддавшись цьому пориву, Козеріг не пошкодує: саме на нього чекають знайомства та зустрічі, які можуть виявитися вельми пізнавальними. Можливо, у процесі спілкування Козеріг натрапить на багатообіцяючу ідею, зав'яже корисні знайомства, а може, сьогоднішня романтична зустріч виллється у справжнє кохання.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Хоч би яку мету ставив перед собою Водолій, він має всі шанси до неї наблизитися. У його гороскопі переважатимуть рішучість, переконаність у своїй правоті та величезна внутрішня сила. Завдяки цим якостям Водолій здатний будь-яку ситуацію обернути на свою користь і наблизити здійснення заповітної мрії. Тож якщо Водолій давно виношував якісь плани, зірки закликають його почати діяти – сміливі люди самі творять свою долю!

Рібі (20 лютого – 20 березня)

У Риб будуть загострені всі органи чуття: слух, зір, дотик, нюх. Зірки радять їм скористатися цим, щоб отримати справжнє задоволення від таких простих речей, як музика, кіно, хороша їжа або ніжний дотик улюблених рук. у суспільстві коханої людини Рибам буде добре як ніколи! Крім того, їхнє шосте почуття – інтуїція – теж обіцяє бути на висоті, застерігаючи Риб від помилок та допомагаючи цінними порадами.



