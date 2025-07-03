3 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
"День без поліетилену" проводиться Програмою розвитку ООН спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України.
Мета – привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля.
Цього дня варто спробувати обійтися без пластикових пакетів, замінивши їх альтернативою у вигляді екоторб, паперових пакетів, сіток-авосек та іншої тканинної тари.
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1528 – Папа Римський Клемент VII спеціальною буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого – боротьба з ідеями Реформації.\
1841 – англійський астроном Джон Адамс оголосив про відкриття планети Нептун.
1863 – закінчилася битва під Геттісбургом – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США
1883 – народився Франц Кафка, чеський філософ, німецькомовний письменник.
1885 – українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»
1886 – Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год
1906 – у Харкові було урочисто відкрито електричний трамвай.
1917 – виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
1928 – у продажу з'явилися перші телевізори. Коштували вони 75 доларів.
1937 – народився Том Стоппард, англійський драматург (Розенкранц і Гільденстерн мертві).
1960 – народився Вінс Кларк (справжнє ім'я Вінчент Джон Мартін), англійський рок-музикант (Depeche Mode, Yazoo, Erasure).
1962 – Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловилися 91 %. Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни
1962 – народився Том Круз, американський кіноактор, який легко справляється з нездійсненними місіями.
1966 – Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії
1969 – народився Гедеон Буркхард, німецький кіноактор («Комісар Рекс»).
1973 – у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт.
1981 – народилася Олександра Ніколаєнко, супермодель та власниця конкурсу «Міс Всесвіт-Україна».
2006 – астероїд 2004 XP14 пролетів з відривом 432 308 кілометрів від Землі.
за Новоюліанським календарем: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.
за Юліанським календарем: Андрій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Лука, Мефодій, Микола, Наум, Опанас, Римма, Хома, Ян.
Романтика відійде на другий план, але день вдалий для налагодження сімейних стосунків та укладення шлюбів. Уникайте надмірної вимогливості, щоб уникнути конфліктів.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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