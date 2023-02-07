07.02.2023 23:28

Росіяни обстріляли промисловий об‘єкт у Харкові - Ігор Терехов

Ракетний обстріл центральної частини Харкова стався близько 23-ї години



РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлось "шість прильотів", пише РЕДПОСТ.

"Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста", зазначів мер міста.

В той же час Харківська обласна військова адміністрація наводить інші цифри.

"Влучання ворожих ракет зафіксовано у центральній частині Харкова. Попередньо С-300, від 6 до 10 ракет. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", повідомляє ХОВА.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого 2023 року військові РФ вдарили по Харкову двома ракетами С300. Одна ракета розірвалася під фундаментом чотириповерхового житлового будинку, друга - поцілила в у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації.



