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07.02.2023  23:28   

Росіяни обстріляли промисловий об‘єкт у Харкові - Ігор Терехов

Ракетний обстріл центральної частини Харкова стався близько 23-ї години


РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлось "шість прильотів", пише РЕДПОСТ.

"Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста", зазначів мер міста.

В той же час Харківська обласна військова адміністрація наводить інші цифри. 

"Влучання ворожих ракет зафіксовано у центральній частині Харкова. Попередньо С-300, від 6 до 10 ракет. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", повідомляє ХОВА.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого 2023 року військові РФ вдарили по Харкову двома ракетами С300. Одна ракета розірвалася під фундаментом чотириповерхового житлового будинку, друга - поцілила в у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації.


Тэги:  харьков, харків, ракетний обстріл, ігор терехов
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