Ракетний обстріл Харкова: росіяни випустили 6 ракет по місту

Російські війська ввечері, 7 лютого вдарили по Харкову ракетами.
Фото: Вадим Бєліков
7 лютого близько 23 години випустив по Харкову 6 ракет, ймовірно з систем С-300, повідомляє РЕДПОСТ.
Вибухи було чутно у всіх районах Харкова та передмісті, про це повідомляють підписники харківських Телеграм-каналів.
Наразі про руйнування і постраждалих не повідомляється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого 2023 року військові РФ вдарили по Харкову двома ракетами С300. Одна ракета розірвалася під фундаментом чотириповерхового житлового будинку, друга - поцілила в у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації.
Комментариев: 0
День якнайкраще підходить для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
7 лютого вважається Днем народження вогнегасника.
влажность:
давление:
ветер: