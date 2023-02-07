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07.02.2023  23:07   Євген Клочко

Ракетний обстріл Харкова: росіяни випустили 6 ракет по місту

Російські війська ввечері, 7 лютого вдарили по Харкову ракетами.

Ракетний удар по Харкову 7 лютого

Фото: Вадим Бєліков

7 лютого близько 23 години випустив по Харкову 6 ракет, ймовірно з систем С-300, повідомляє РЕДПОСТ.

Вибухи було чутно у всіх районах Харкова та передмісті, про це повідомляють підписники харківських Телеграм-каналів.

Наразі про руйнування і постраждалих не повідомляється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого 2023 року військові РФ вдарили по Харкову двома ракетами С300. Одна ракета розірвалася під фундаментом чотириповерхового житлового будинку, друга - поцілила в у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнації.


Тэги:  харьков, харків, ракетний обстріл
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