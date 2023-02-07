07.02.2023 21:56 Дмитро Колонєй
Готуємо ніжний десерт у склянці шарами
Гарна молочно-шоколадна страва з какао.
Як пише РЕДПОСТ
, десерт у склянці шарами можна приготувати дуже швидко, а продукти для нього майже завжди є під рукою. Він гарний як для вечері тет-а-тет, так і для святкового застілля. З урахуванням Дня святого Валентина, що наближається, рецепт варто взяти на замітку.
Що потрібно врахувати
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Білий шоколад вибирайте під себе. Обов'язково враховуйте насолоду шоколаду. Якщо він у вас надто солодкий, цукру беріть менше.
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Беріть каструлю із товстим дном.
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Як додатковий прошарок можна використовувати поламане на шматочки цукрове печиво.
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Замість борошна у цьому рецепті можна використовувати крохмаль, кукурудзяний чи картопляний.
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Цей десерт складається з двох видів пудингу – на білому шоколаді та з додаванням какао, які чергуються між собою.
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Замість цукру можна використовувати цукрозамінник, який не боїться термічної обробки.
Десерт у склянці шарами
Продукти на 2 порції:
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Молоко (будь-якої жирності) 250 мл
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Цукор 70 гр
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Білий шоколад 70 гр
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Вершкове масло 30 гр
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Какао-порошок 15 гр
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яйця 1 шт.
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Борошно пшеничне 3 стіл. л.
Прикраса:
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Какао-порошок 2 чайні. л.
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Печиво (фігурне) 20 гр
Покроковий рецепт приготування
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Відміряйте потрібні інгредієнти.
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В окремій мисці збийте віночком сире яйце до однорідності.
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Вершкове масло розтопіть на повільному вогні. Можете скористатися для цього мікрохвильовою піччю, хоча нам все одно буде потрібно включена плита. Каструля з олією має стояти на плиті на слабкому вогні.
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Додайте в розтоплене масло цукор, борошно і перемішайте до однорідної консистенції.
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Влийте в олію молоко, знову все перемішайте.
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Додайте в молочну масу білий шоколад, поламаний на невеликі шматочки, і добре перемішайте до однорідності.
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При постійному помішуванні влийте збите яйце в масу.
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Варіть пудинг ще 1-2 хвилини до загусання, постійно помішуючи. Потім заберіть каструлю з вогню.
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Розділіть зварений пудинг на 2 рівні частини.
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В одну частину додайте какао і ретельно перемішайте.
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Перекладіть обидві маси в кондитерські мішки і остудіть при кімнатній температурі.
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Чергуючи шари, відсадіть у склянки обидві маси. У вас повинен вийти десерт шарами, білим та шоколадним. Можете самі вибрати товщину шарів. Навіть нерівні, вони красиво виглядатимуть у прозорій склянці.
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Готовий десерт поставте на 30 хвилин у холодильник.
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Перед подачею посипте десерти какао, прикрасьте печивом, м'ятою або іншим засобом.
Смачного!
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