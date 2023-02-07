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07.02.2023  21:56   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжний десерт у склянці шарами

Гарна молочно-шоколадна страва з какао.

Як приготувати десерт у склянці шарами
 
Як пише РЕДПОСТ, десерт у склянці шарами можна приготувати дуже швидко, а продукти для нього майже завжди є під рукою. Він гарний як для вечері тет-а-тет, так і для святкового застілля. З урахуванням Дня святого Валентина, що наближається, рецепт варто взяти на замітку.
 

Що потрібно врахувати

  • Білий шоколад вибирайте під себе. Обов'язково враховуйте насолоду шоколаду. Якщо він у вас надто солодкий, цукру беріть менше.
  • Беріть каструлю із товстим дном.
  • Як додатковий прошарок можна використовувати поламане на шматочки цукрове печиво.
  • Замість борошна у цьому рецепті можна використовувати крохмаль, кукурудзяний чи картопляний.
  • Цей десерт складається з двох видів пудингу – на білому шоколаді та з додаванням какао, які чергуються між собою.
  • Замість цукру можна використовувати цукрозамінник, який не боїться термічної обробки.

Десерт у склянці шарами

Продукти на 2 порції:

 

  • Молоко (будь-якої жирності) 250 мл
  • Цукор 70 гр
  • Білий шоколад 70 гр
  • Вершкове масло 30 гр
  • Какао-порошок 15 гр
  • яйця 1 шт.
  • Борошно пшеничне 3 стіл. л.

Прикраса:

 

  • Какао-порошок 2 чайні. л.
  • Печиво (фігурне) 20 гр

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Відміряйте потрібні інгредієнти.
  2. В окремій мисці збийте віночком сире яйце до однорідності.
  3. Вершкове масло розтопіть на повільному вогні. Можете скористатися для цього мікрохвильовою піччю, хоча нам все одно буде потрібно включена плита. Каструля з олією має стояти на плиті на слабкому вогні.
  4. Додайте в розтоплене масло цукор, борошно і перемішайте до однорідної консистенції.
  5. Влийте в олію молоко, знову все перемішайте.
  6. Додайте в молочну масу білий шоколад, поламаний на невеликі шматочки, і добре перемішайте до однорідності.
  7. При постійному помішуванні влийте збите яйце в масу.
  8. Варіть пудинг ще 1-2 хвилини до загусання, постійно помішуючи. Потім заберіть каструлю з вогню.
  9. Розділіть зварений пудинг на 2 рівні частини.
  10. В одну частину додайте какао і ретельно перемішайте.
  11. Перекладіть обидві маси в кондитерські мішки і остудіть при кімнатній температурі.
  12. Чергуючи шари, відсадіть у склянки обидві маси. У вас повинен вийти десерт шарами, білим та шоколадним. Можете самі вибрати товщину шарів. Навіть нерівні, вони красиво виглядатимуть у прозорій склянці.
  13. Готовий десерт поставте на 30 хвилин у холодильник.
  14. Перед подачею посипте десерти какао, прикрасьте печивом, м'ятою або іншим засобом.
Смачного!
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати іншій швидкий та смачний рецепт - шоколадний кекс за п'ять,

 


Тэги:  рецепт, десерт
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