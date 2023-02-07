07.02.2023 21:28 Євген Клочко

За якими ознаками можна зрозуміти, що ви не кохана, а просто зручна жінка

Кожна жінка мріє бути єдиною, коханою та неповторною для свого чоловіка, але іноді трапляється так, що він зупиняє свій вибір на тій, яка йому зручна.

Часто жінка сама винна в цьому, тому що своєю поведінкою дає привід для такого відношення: підлаштовується під його бажання, дозволяє маніпулювати. Зрозуміти, що для чоловіка ви не кохана, а просто зручна жінка, можна на початку відносин за характерними ознаками, якщо не закривати на це очі.

Ви відчуваєте невпевненість у собі

Найперша ознака, яка говорить про те, що чоловік не відчуває до вас щирого кохання, - це його споживче ставлення. Ви підсвідомо реагуєте на нього прагненням догодити, не відчуваєте впевненість у собі, намагаєтеся не сперечатися. Це породжує у вас низьку самооцінку і призводить до того, що ви стаєте залежними від таких відносин, а чоловік починає цим відкрито користуватися.

Ви відчуваєте моральний занепад

Якщо ви постійно відчуваєте душевний дискомфорт, не бачите перспектив у спільному житті та не відчуваєте захисту з боку вашого чоловіка, то ви стали жертвою маніпулятора. Іноді він не тільки користується цим, але й намагається принизити вас, заявляючи, що ви, крім нього, нікому не потрібні, що він робить вам ласку, перебуваючи поряд з вами. Від такого чоловіка треба тікати якомога далі.

Ви боїтеся відстоювати свою думку

У залежних відносинах жінка просто боїться висловлювати свою думку, а тим більше її відстоювати, їй простіше погоджуватися з усім, щоб догодити своєму партнеру. Нерідко це поширюється і на його родичів: ви не суперечитимете його матері чи сестрі, щоб не спровокувати конфлікт. Адже ви заздалегідь впевнені, що ваш чоловік буде не на вашому боці.

Ви жертвуєте своїми інтересами

Іноді жінка сама не помічає, як починає жертвувати своїми інтересами та стає повністю залежною від чоловіка. Ви готуєте тільки ті страви, які він любить, йдете на ті фільми, які подобаються йому, проводьте вільний час так, як вважає за потрібне він. Спочатку ви заспокоюєте себе, що поступаєтеся йому через кохання. Але ж взаємне кохання будується на компромісах. А якщо їх немає, ви просто стаєте жертвою його інтересів.

Ви все робите самостійно

Зручна жінка намагається робити все самостійно і не просить допомоги у чоловіка. Якщо ви боїтеся його вкотре про щось попросити, щоб не викликати невдоволення, не здатися нав'язливою, не завдати йому незручностей, ви потрапили в рабську залежність зручної жінки. Змінити щось у цій ситуації навряд чи можливо, з таким чоловіком краще одразу розлучитися.

Ви не задовольняєте свої потреби

Якщо поступово ви звикаєте жити з думкою «головне, щоб йому було добре», значить, вже немає мови про взаємне кохання. Ви просто намагаєтеся втримати його, залишаючись для нього зручною. Ви відмовляєте собі в зайвих покупках, поїздках на відпочинок, зустрічах з подругами, і перетворюєте своє життя на вічне служіння людині, яка вас просто використовує. Тікайте від нього подалі.



