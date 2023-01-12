    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Вівсяне печиво з бананом, без цукру
12.01.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Вівсяне печиво з бананом, без цукру

Легкий поживний перекус, який можна взяти із собою.

Як приготувати вівсяне печиво з бананом, без цукру
Як пише РЕДПОСТ, крім поживності, цей рецепт має й інший практичний бік - він допоможе "утилізувати" другосортні банани, які вже навряд чи хтось буде їсти. Саме використання бананів, що перестигли, якраз і дозволяє виключити додавання інших підсолоджувачів, оскільки такі банани дуже солодкі самі по собі.
 

Вівсяне печиво з бананом, без цукру

 

Продукти (на 4 порції):

  • Банани (перестиглі, другосортні, некондиційні, але не темні. темні місця треба обрізати) - 2-3 шт.
  • Пластівці вівсяні (швидкого приготування) – 250 г
  • Олія - ​​90 г
  • Кунжут білий – 1-2 ст. ложки
  • Насіння соняшника – 2-3 ст. ложки
  • Родзинки - 2-3 ч. ложки
  • Журавлина в'ялена (або вишня) - 2-3 ч. ложки

Можна поексперементувати з родзинками, горіхами, ванільним екстрактом чи кокосовою олією   

Покроковий рецепт приготування

  1. Банани, очищені від шкірки, розімніть у пюре.
  2. Вівсяні пластівці підсушіть на сухій сковороді, постійно помішуючи.
  3. Пластівці додайте до бананів. Перемішайте.
  4. Додайте ізюм і в'ялену журавлину. Перемішайте.
  5. Всипте кунжут і насіння. Перемішайте.
  6. Влийте олію. Перемішайте ще раз. Всі пластівці повинні бути "змочені" олією та банановим пюре.
  7. Сформуйте круглі печива будь-якого діаметру, головне щоб вони були плоскі і однакові по товщині. Викладіть на лист.
  8. Поставте вівсяне печиво з бананом і журавлиною в розігріту до 180-190 градусів духовку. Випікайте печиво до підрум'янювання (близько 20-30 хвилин).
  9. Готове бананове печиво з вівсянкою необхідно зняти з дека та остудити. Смачного!

Тэги:  рецепт, печенье, бананы, без сахара, овсянка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.01 Кулінарні рецепти Пиріг з броколі, куркою та сиром 10.01 Кулінарні рецепти Смажені свинячі реберця з медом 09.01 Кулінарні рецепти Картопляна запіканка "Яблучник"
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 