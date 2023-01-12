12.01.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Вівсяне печиво з бананом, без цукру
Легкий поживний перекус, який можна взяти із собою.
Як пише РЕДПОСТ
, крім поживності, цей рецепт має й інший практичний бік - він допоможе "утилізувати" другосортні банани, які вже навряд чи хтось буде їсти. Саме використання бананів, що перестигли, якраз і дозволяє виключити додавання інших підсолоджувачів, оскільки такі банани дуже солодкі самі по собі.
Вівсяне печиво з бананом, без цукру
Продукти (на 4 порції):
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Банани (перестиглі, другосортні, некондиційні, але не темні. темні місця треба обрізати) - 2-3 шт.
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Пластівці вівсяні (швидкого приготування) – 250 г
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Олія - 90 г
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Кунжут білий – 1-2 ст. ложки
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Насіння соняшника – 2-3 ст. ложки
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Родзинки - 2-3 ч. ложки
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Журавлина в'ялена (або вишня) - 2-3 ч. ложки
Можна поексперементувати з родзинками, горіхами, ванільним екстрактом чи кокосовою олією
Покроковий рецепт приготування
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Банани, очищені від шкірки, розімніть у пюре.
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Вівсяні пластівці підсушіть на сухій сковороді, постійно помішуючи.
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Пластівці додайте до бананів. Перемішайте.
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Додайте ізюм і в'ялену журавлину. Перемішайте.
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Всипте кунжут і насіння. Перемішайте.
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Влийте олію. Перемішайте ще раз. Всі пластівці повинні бути "змочені" олією та банановим пюре.
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Сформуйте круглі печива будь-якого діаметру, головне щоб вони були плоскі і однакові по товщині. Викладіть на лист.
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Поставте вівсяне печиво з бананом і журавлиною в розігріту до 180-190 градусів духовку. Випікайте печиво до підрум'янювання (близько 20-30 хвилин).
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Готове бананове печиво з вівсянкою необхідно зняти з дека та остудити. Смачного!
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