12.01.2023 22:00 Дмитро Колонєй

Вівсяне печиво з бананом, без цукру

Легкий поживний перекус, який можна взяти із собою.

Як пише РЕДПОСТ , крім поживності, цей рецепт має й інший практичний бік - він допоможе "утилізувати" другосортні банани, які вже навряд чи хтось буде їсти. Саме використання бананів, що перестигли, якраз і дозволяє виключити додавання інших підсолоджувачів, оскільки такі банани дуже солодкі самі по собі.

Вівсяне печиво з бананом, без цукру

Продукти (на 4 порції):

Банани (перестиглі, другосортні, некондиційні, але не темні. темні місця треба обрізати) - 2-3 шт.

Пластівці вівсяні (швидкого приготування) – 250 г

Олія - ​​90 г

Кунжут білий – 1-2 ст. ложки

Насіння соняшника – 2-3 ст. ложки

Родзинки - 2-3 ч. ложки

Журавлина в'ялена (або вишня) - 2-3 ч. ложки

Можна поексперементувати з родзинками, горіхами, ванільним екстрактом чи кокосовою олією

Покроковий рецепт приготування

Банани, очищені від шкірки, розімніть у пюре. Вівсяні пластівці підсушіть на сухій сковороді, постійно помішуючи. Пластівці додайте до бананів. Перемішайте. Додайте ізюм і в'ялену журавлину. Перемішайте. Всипте кунжут і насіння. Перемішайте. Влийте олію. Перемішайте ще раз. Всі пластівці повинні бути "змочені" олією та банановим пюре. Сформуйте круглі печива будь-якого діаметру, головне щоб вони були плоскі і однакові по товщині. Викладіть на лист. Поставте вівсяне печиво з бананом і журавлиною в розігріту до 180-190 градусів духовку. Випікайте печиво до підрум'янювання (близько 20-30 хвилин). Готове бананове печиво з вівсянкою необхідно зняти з дека та остудити. Смачного!



