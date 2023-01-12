12.01.2023 21:27 Дмитро Колонєй

У деокуповане місто під Харковом, яке обстрілює ворог, доставили гуманітарну допомогу ООН

Про це та яку ще допомогу зможе надати ООН розповіла її гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун у Харкові.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов провів робочу зустріч із гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун.

За словами очільника ОВА, наразі є три основні напрямки на Харківщині, які потребують особливої уваги, кожен має свої проблеми – Ізюм, Куп’янськ, Вовчанськ.

В Ізюмі вдалося відновити роботу 6 котелень із 23, інші мають серйозні руйнування. У Куп’янську навпаки – цілі котельні, але значно пошкоджена житлова інфраструктура і місто піддається обстрілам.

Найскладнішою ситуація залишається у Вовчанську, оскільки до вторгнення місто отримувало газ через країну-агресорку. Наразі там можливе електричне опалення. До того ж місто й досі потерпає від обстрілів.

«В усій області ми розгортаємо мережу Пунктів Незламності, наразі вже функціонує 322. Загалом плануємо відкрити 500-600 Пунктів Незламності, тому для цього ще необхідне певне обладнання», – підкреслив очільник ОВА.

Деніз Браун зазначила, що сьогодні команда ООН доставила у Куп’янськ 10 фур із гуманітарним вантажем. Зокрема, було передано набори для швидкого ремонту, медикаменти, одяг та ковдри, а також індивідуальні обігрівачі.

«Як тільки закінчиться та допомога, яку ми доставили, то надішлемо ще. Це питання перебуває на постійному контролі. Насправді там на день майже по 50 запитів. Будемо закривати всі питання, які зможемо», – сказала Деніз Браун.

Невдовзі таку ж гуманітарну допомогу від ООН планують відправити до Вовчанська.



