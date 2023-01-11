11.01.2023 16:33 Дмитро Колонєй
Анналена Бербок: Харків - символ абсолютного божевілля російської загарбницької війни в Україні
Це Міністерка закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка відвідала напередодні Харків зазначила у коментарі Посольства Німеччини в Києві.
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Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, Посольство Німеччини в Києві опублікувало коментар міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка 10 січня відвідала Харків.
Зокрема, Анналена Бербок зазначила, що Харків - це символ абсолютного божевілля російської загарбницької війни в Україні.
«Сьогодні практично на кожному розі можна побачити глибокі сліди російського вандалізму. Але це місто також є символом неймовірної стійкості та мужності українців.
В усіх куточках України, від Харкова до Херсона і Києва, люди повинні знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність і підтримку. Це і надана нами допомога Україні у зимовий період. Генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місцях. І це також подальші поставки зброї, необхідної Україні для звільнення своїх співгромадян, які все ще страждають від терору російської окупації», - підкреслила міністр закордонних справ Німеччини.
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