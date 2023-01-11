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11.01.2023  16:33   Дмитро Колонєй

Анналена Бербок: Харків - символ абсолютного божевілля російської загарбницької війни в Україні

Це Міністерка закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка відвідала напередодні Харків зазначила у коментарі Посольства Німеччини в Києві.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Посольство Німеччини в Києві опублікувало коментар міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка 10 січня відвідала Харків.
 
Зокрема, Анналена Бербок зазначила, що Харків - це символ абсолютного божевілля російської загарбницької війни в Україні.
 
«Сьогодні практично на кожному розі можна побачити глибокі сліди російського вандалізму. Але це місто також є символом неймовірної стійкості та мужності українців.
 
В усіх куточках України, від Харкова до Херсона і Києва, люди повинні знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність і підтримку. Це і надана нами допомога Україні у зимовий період. Генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місцях. І це також подальші поставки зброї, необхідної Україні для звільнення своїх співгромадян, які все ще страждають від терору російської окупації», - підкреслила міністр закордонних справ Німеччини.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  анналена бербок, агрессия росии, харьков
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