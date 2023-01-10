10.01.2023 20:22 Дмитро Колонєй

Харків відвідала Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото

Разом з міським головою Ігорем Тереховим вона відвідала центр міста і райони, які зазнали найбільших обстрілів з боку російської армії.



Харків відвідала Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото



Як повідомляє РЕДПОСТ , із просиланням на Міськраду, Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 січня 2023 року відвідала місто Харків, разом з міським головою Ігорем Тереховим побував у центрі міста і у районах, які зазнали найбільших обстрілів з боку російської армії.

«Це показує мужність та силу пані міністра, бо, незважаючи на небезпеку, вона відвідує Харків. Це показує всьому світу, що ми не на самоті, що ми маємо надійних партнерів», - наголосив мер.

Також Ігор Терехов зазначив, що харків'яни вдячні за підтримку, яку уряд та народ Німеччини надавали та продовжують надавати Україні. Зокрема, мер подякував за гуманітарну допомогу від міста-побратима Нюрнберга.

«Ті руйнування, які побачила пані міністр, її вразили. Це Північна Салтівка, Індустріальний район, де ми побували. Звичайно, це жахає. Нам сьогодні потрібна політична та військова допомога. Про це все ми сьогодні і говорили», - повідомив журналістам Ігор Терехов.

Зазначимо, що це перший візит міжнародних гостей такого рівня до Харкова після початку повномасштабного вторгнення агресора до України.

Також Анналена Бербок відвідала Міську дитячу клінічну лікарню №16, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу.

Так, у медзакладі було вибито вікна, а також частково постраждав конструктив будівлі. Разом із міським головою Ігорем Тереховим Анналена Бербок ознайомилася з роботою лікарні.

Як зазначив Ігор Терехов, незважаючи на російські «гради», які знаходилися за кілька кілометрів від лікарні, та отримані пошкодження, в установі продовжували надавати медичну допомогу маленьким пацієнтам. І на сьогодні лікарню повністю відновили.

«Жодного дня під час війни лікарня не простоювала. І зараз тут теж перебуває близько 80 пацієнтів. Я дуже вдячний нашим медикам, які, незважаючи на весь цей жах, працювали. Не було жодного дня, щоб вони не знаходилися тут і не надавали медичну допомогу дітям», - повідомив Ігор Терехов.

Також він нагадав, що в результаті російської агресії в Харкові руйнування різного ступеня отримали 53 медзаклади.

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