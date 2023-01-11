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11.01.2023  09:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харків з РСЗВ "Смерч"

Учора близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Очільник ХОВА повідомив, що в Київському районі Харкова,  зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, уночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих.
 
Загалом протягом доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини в Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.
 
Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Без постраждалих.
 
«На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп'янського району. Але відступив з втратами, отримавши відсіч»,- зазначив Олег Синєгубов.
 
 

Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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