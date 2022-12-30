30.12.2022 21:59 Дмитро Колонєй

Новорічне імбирне печиво

Цим смачним печивом можна як порадувати себе та гостей, так і прикрасити стіл та ялинку.



Фотографія з відкритих джерел

Як пише РЕДПОСТ , імбирне печиво з ароматного тіста набагато простіше готувати, ніж будь-яке пряникове. А зовнішній вигляд випічки має не менш ефектний вигляд.

Що необхідно врахувати:

Орієнтуйтеся не на кількість борошна, а на бажану консистенцію тесту

Зважайте на те, що духовки у всіх різні. Температура та час приготування можуть відрізнятися від зазначених у рецепті.

Новорічне імбирне печиво

Продукти на 8 порцій:

Пшеничне борошно 200 гр

Цукор 50 гр

Коричневий цукор 60 гр

Мед (рідкий або патока) 30 мл

Вершкове масло 60 гр (можна брати одразу з холодильника).

Кориця (мелена) 1 чайн.л.

Порошок імбиру (мелений сухий імбир) 1 чайн.л.

Гвоздика (мелена) 0.5 чайн.л.

Кардамон (мелений) 0.5 чайн.л.

Сода харчова 1 чайн.

Вода 5 ст.

Покроковий рецепт приготування

У каструлю з товстим дном чи сотейник насипте звичайний цукор, коричневий цукор, додати мед та воду. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Зніміть із вогню. Обидва види цукру мають повністю розчинитись. Додайте в цукрову суміш усі спеції, вершкове масло та соду. Маса трохи змінить колір. Помішуючи, розчиніть усі інгредієнти. Суміш остудіть до кімнатної температури. На наступному кроці борошно додайте частинами, стежачи за консистенцією тесту. Борошна у вас може піти більше чи менше. В охолоджену суміш додайте борошно і замісіть тісто. Зберіть тісто у кулю. У кулю тісто збирається легко, якщо його перекидати в руках, а ось працювати з таким тестом складно – воно сильно прилипає до рук.Загорніть тісто в плівку і приберіть у холодильник на ніч або щонайменше на три години. Таке тісто можете кілька днів зберігати у холодильнику для використання пізніше. Охолоджене тісто вийміть із холодильника. Увімкніть духовку приблизно на 170 градусів. Відщипуючи від тіста шматочки, викладайте кожен на пергамент для випікання по черзі. Зверху накрийте іншим аркушем і розкачуйте тісто між двома аркушами. Розкотіть у дуже тонкий пласт, зніміть верхній аркуш паперу та вирубками для печива наріжте різні фігури. Заберіть зайве тісто. Папір з печивом перенесіть на лист і випікайте в розігрітій духовці близько 5-10 хвилин. Орієнтуйтесь на духовку. Готове печиво зніміть з паперу та остудіть. Воно виходить дуже хрумким (якщо було тонко розкочене тісто). Подавайте його з чаєм, молоком, гарячим шоколадом або з грогом та глінтвейном. У закритому контейнері таке печиво можна зберігати багато днів!