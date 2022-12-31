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31.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

харьков

Вранці хмарно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +4°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+2°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.
  • Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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