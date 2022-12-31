Прогноз погоди у Харкові на 31 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +4°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+2°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
День схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
У сучасній традиції 31 грудня є окремим від Нового року святом, під час якого розпочинаються урочистості щодо зустрічі наступного року.
влажность:
давление:
ветер: