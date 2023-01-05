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05.01.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Різдвяне печиво з цукатами та горіхами

Печиво смачне та святкове, створює в будинку теплу атмосферу, порадує як дітлахів, так і дорослих.

Готуємо Різдвяне печиво з цукатами та горіхами
 
Як пише РЕДПОСТ, у багатьох європейських країнах на Різдво прийнято пекти печиво з цукатами та горіхом. Це чудова різдвяна випічка, яка наповнить ваш будинок святковою атмосферою. Може стати ялинковою прикрасою.
 

Різдвяне печиво з цукатами та горіхами

Продукти на 6-8 порцій:

 
  • Олія вершкове - 125 грам
  • Цукор - 150 грам
  • Жовток яєчний - 2 штуки
  • Борошно - 225 грам
  • Ванілін - 1 ст. ложка
  • Цукати - 100 грам
  • Родзинки - 50 грам
  • Мигдаль (або будь-які інші) - 10 грам

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Олію збиваємо з цукром до легкої легкості.
  2. Додаємо жовтки, збиваємо ще раз.
  3. Просіюємо половину борошна, знову збиваємо.
  4. Ножем дрібно рубаємо горіхи.
  5. Змішуємо горіхи із цукатами.
  6. Змішуємо борошно, що залишилося, цукати, горіхи і родзинки.
  7. Змішуємо одну борошняну масу з іншою, швидко замішуємо тісто і скачуємо його в красиву трубочку діаметром близько 4 см.
  8. Загортаємо в харчову плівку - і холодильник години на 2-3.
  9. Духовку ставимо розігріватися до 180 градусів.
  10. Тісто дістаємо з холодильника і гострим ножем нарізаємо на кружечки завтовшки близько 1 см.
  11. Деко застилаємо пекарським папером, викладаємо туди печиво.
  12. Ставимо в духовку, що розігрілася, і випікаємо близько 15 хвилин (як тільки печиво підрум'яниться - значить, готове).
  13. Дістаємо печиво з духовки, викладаємо на решітку, охолоджуємо. Готово! Смачного!
Нагадаємо, раніше ми наводили рецепти та розкривали секрети приготування домашніх пончиків та пишних оладок.
 

 

Тэги:  рецепт, печенье, рождество, праздник, новый год
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