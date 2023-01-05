05.01.2023 21:53 Дмитро Колонєй
Різдвяне печиво з цукатами та горіхами
Печиво смачне та святкове, створює в будинку теплу атмосферу, порадує як дітлахів, так і дорослих.
Як пише РЕДПОСТ
, у багатьох європейських країнах на Різдво прийнято пекти печиво з цукатами та горіхом. Це чудова різдвяна випічка, яка наповнить ваш будинок святковою атмосферою. Може стати ялинковою прикрасою.
Різдвяне печиво з цукатами та горіхами
Продукти на 6-8 порцій:
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Олія вершкове - 125 грам
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Цукор - 150 грам
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Жовток яєчний - 2 штуки
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Борошно - 225 грам
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Ванілін - 1 ст. ложка
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Цукати - 100 грам
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Родзинки - 50 грам
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Мигдаль (або будь-які інші) - 10 грам
Покроковий рецепт приготування:
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Олію збиваємо з цукром до легкої легкості.
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Додаємо жовтки, збиваємо ще раз.
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Просіюємо половину борошна, знову збиваємо.
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Ножем дрібно рубаємо горіхи.
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Змішуємо горіхи із цукатами.
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Змішуємо борошно, що залишилося, цукати, горіхи і родзинки.
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Змішуємо одну борошняну масу з іншою, швидко замішуємо тісто і скачуємо його в красиву трубочку діаметром близько 4 см.
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Загортаємо в харчову плівку - і холодильник години на 2-3.
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Духовку ставимо розігріватися до 180 градусів.
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Тісто дістаємо з холодильника і гострим ножем нарізаємо на кружечки завтовшки близько 1 см.
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Деко застилаємо пекарським папером, викладаємо туди печиво.
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Ставимо в духовку, що розігрілася, і випікаємо близько 15 хвилин (як тільки печиво підрум'яниться - значить, готове).
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Дістаємо печиво з духовки, викладаємо на решітку, охолоджуємо. Готово! Смачного!
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