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23.12.2022  22:03   Дмитро Колонєй

Ароматні різдвяні пряники з хрусткою глазур'ю

Приготування смачних пряників може стати також і сімейним святом, у якому можуть активно взяти участь діти.


Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ, пряники з хрусткою глазур'ю залишатимуться м'якими протягом кількох днів. Якщо у вас є діти, вони можуть взяти участь у малюванні новорічних візерунків на кожному прянику.
 

Різдвяні пряники

 

Продукти:

 
  • 1 яєчний жовток
  • 1 склянка коричневого цукру
  • 1 склянка сметани
  • ½ чайної ложки соди
  • ½ чайної ложки білого оцту
  • ¼ чайної ложки солі
  • ½ чайної ложки екстракту ванілі
  • 1 ½ чайної ложки імбиру
  • 1 ½ чайної ложки кориці
  • ¼ чайної ложки меленого мускатного горіха
  • 2 ¼ склянки борошна
  • Для ванільної глазурі:
  • 2 великі яєчні білки
  • 2 склянки цукрової пудри
  • 1 чайна ложка екстракту ванілі

Для декору:

  • Харчові барвники гелі різних кольорів
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. У стенді міксера збийте 1 яєчний жовток та 1 склянку коричневого цукру. Додайте склянку сметани і ретельно збийте.
  2. Погасіть соду білим оцтом до утворення піни та шипіння, отриману суміш залийте в тісто і перемішайте.
  3. Додайте ¼ чайної ложки солі, ½ чайної ложки ванілі, 1 ½ чайної ложки імбиру, 1 ½ чайної ложки кориці та ¼ чайної ложки меленого мускатного горіха і ретельно збийте віночком.
  4. Змініть віночок на гак для замішування тіста і поступово додавайте борошно, розпочавши з ½ склянки.
  5. За допомогою совка для морозива або звичайної ложки відберіть тісто з миски та перекладіть у добре посипані борошном руки.
  6. Скачайте кулю і злегка приплюсніть її, змініть форму, якщо бажаєте.
  7. Сирі пряники викладете на лист з пергаментним листом або килимком для запікання.Випікайте в розігрітій до 180°С протягом 20-25 хвилин до легкого золотистого кольору. Готові пряники дістаньте із духовки.
  8. Поки пряники випікаються, приготуйте глазур. Для цього ретельно збийте яєчні білки, поступово збільшуючи швидкість до утворення піни та збільшення обсягу приблизно у 2-3 рази.
  9. Додайте цукрову пудру та екстракт ванілі. Ретельно перемішайте та вбийте на високій швидкості ще протягом 2-х хвилин до утворення однорідної та гладкої маси.
  10. Поки теплі пряники почергово зануріть їх у приготовану глазур і акуратно викладіть на решітку для висихання. Якщо ви не плануєте розмальовувати пряники, то поки не висохла глазур, прикрасьте їх шоколадною або кокосовою стружкою.
  11. Для створення малюнків на пряниках розкладіть глазур, що залишилася в кілька (у моєму випадку три, тому що всього три кольори) мисок, додайте харчові барвники, перемішайте і заповніть кольоровою глазур'ю кондитерський мішок або шприц. Створюйте будь-які візерунки та малюнки на пряниках з висохлою білою глазур'ю.
  12. Готові пряники просушіть та подавайте до столу.
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Тэги:  рецепт, пряники, новый год, праздник, рождество
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