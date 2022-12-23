23.12.2022 22:03 Дмитро Колонєй
Ароматні різдвяні пряники з хрусткою глазур'ю
Приготування смачних пряників може стати також і сімейним святом, у якому можуть активно взяти участь діти.
Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ
, пряники з хрусткою глазур'ю залишатимуться м'якими протягом кількох днів. Якщо у вас є діти, вони можуть взяти участь у малюванні новорічних візерунків на кожному прянику.
Різдвяні пряники
Продукти:
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1 яєчний жовток
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1 склянка коричневого цукру
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1 склянка сметани
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½ чайної ложки соди
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½ чайної ложки білого оцту
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¼ чайної ложки солі
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½ чайної ложки екстракту ванілі
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1 ½ чайної ложки імбиру
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1 ½ чайної ложки кориці
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¼ чайної ложки меленого мускатного горіха
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2 ¼ склянки борошна
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Для ванільної глазурі:
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2 великі яєчні білки
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2 склянки цукрової пудри
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1 чайна ложка екстракту ванілі
Для декору:
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Харчові барвники гелі різних кольорів
Покроковий рецепт приготування:
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У стенді міксера збийте 1 яєчний жовток та 1 склянку коричневого цукру. Додайте склянку сметани і ретельно збийте.
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Погасіть соду білим оцтом до утворення піни та шипіння, отриману суміш залийте в тісто і перемішайте.
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Додайте ¼ чайної ложки солі, ½ чайної ложки ванілі, 1 ½ чайної ложки імбиру, 1 ½ чайної ложки кориці та ¼ чайної ложки меленого мускатного горіха і ретельно збийте віночком.
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Змініть віночок на гак для замішування тіста і поступово додавайте борошно, розпочавши з ½ склянки.
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За допомогою совка для морозива або звичайної ложки відберіть тісто з миски та перекладіть у добре посипані борошном руки.
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Скачайте кулю і злегка приплюсніть її, змініть форму, якщо бажаєте.
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Сирі пряники викладете на лист з пергаментним листом або килимком для запікання.Випікайте в розігрітій до 180°С протягом 20-25 хвилин до легкого золотистого кольору. Готові пряники дістаньте із духовки.
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Поки пряники випікаються, приготуйте глазур. Для цього ретельно збийте яєчні білки, поступово збільшуючи швидкість до утворення піни та збільшення обсягу приблизно у 2-3 рази.
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Додайте цукрову пудру та екстракт ванілі. Ретельно перемішайте та вбийте на високій швидкості ще протягом 2-х хвилин до утворення однорідної та гладкої маси.
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Поки теплі пряники почергово зануріть їх у приготовану глазур і акуратно викладіть на решітку для висихання. Якщо ви не плануєте розмальовувати пряники, то поки не висохла глазур, прикрасьте їх шоколадною або кокосовою стружкою.
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Для створення малюнків на пряниках розкладіть глазур, що залишилася в кілька (у моєму випадку три, тому що всього три кольори) мисок, додайте харчові барвники, перемішайте і заповніть кольоровою глазур'ю кондитерський мішок або шприц. Створюйте будь-які візерунки та малюнки на пряниках з висохлою білою глазур'ю.
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Готові пряники просушіть та подавайте до столу.
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