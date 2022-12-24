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Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День вдалий для спілкування та пізнання нового у всіх видах: розваги, подорожі, відпочинок, навчання, нові знайомства, ділові переговори. Можливі нові захоплення.

Прогноз погоди у Харкові на 24 грудня З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.