Прогноз погоди у Харкові на 24 грудня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 87%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +4°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 50%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 26%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
День вдалий для спілкування та пізнання нового у всіх видах: розваги, подорожі, відпочинок, навчання, нові знайомства, ділові переговори. Можливі нові захоплення.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.
У західних християн сьогодні Святвечір – день напередодні свята Різдва Христового. Назва «вечірка» походить, як вважають, від слова «сочиво» – це особлива зернова каша, зазвичай з медом та фруктами.
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