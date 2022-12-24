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24.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 грудня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.

Сквер Стрелка в Харькове

Вранці хмарно, ймовірність опадів 87%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +4°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 50%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 26%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Погоду 24 грудня визначали за допомогою сонячних променів: якщо вони спрямовані вгору, то очікували холодів, а якщо стелилися вниз, слід готуватися до хурделиці.
  • Якщо ввечері ворони кидаються з місця на місце і ніяк ночівлю собі не відшукають, то чекай на завірюху.
  • Декілька білок в одне дупло залізли – будуть морози.
  • Горщики через край киплять – буде хмарно.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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