15.12.2022 21:56 Дмитро Колонєй
Ефектний торт з шоколадних коржів «Вупи пай»
Рецепт старовинного десерту, який прикрасить будь-який стіл.
Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ
, гарний торт «Вупи пай» має ніжний і помірно солодкий смак і стане родзинкою застілля.
Торт «Вупи пай»
Продукти на 8 порцій:
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Куряче яйце 6 шт.
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Молочний шоколад 100 г
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75% гіркий шоколад 100 г
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33% вершки 500 г
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Цукор 200 г
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Борошно пшеничне в/с 230 г
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Молоко 4 ст. л.
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Какао-порошок 30 г
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Розпушувач 10 г
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Цукрова пудра 180 г
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Сирний сир 500 г
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82,5% масло вершкове 150 г
Покроковий рецепт приготування:
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У миску покладіть 120 г вершкового масла та 100 темного шоколаду. Відправте все в мікрохвильову піч і розтопіть короткими імпульсами по 10–15 секунд на максимальній потужності. Якщо мікрохвильової печі немає, використовуйте водяну баню. Розтоплені інгредієнти перемішайте.
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У суху знежирену миску розбийте 6 яєць кімнатної температури. Додайте|добавляйте| 200 г цукру. Збийте все міксером на максимальній швидкості у щільну білу піну.
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У миску зі збитими з цукром яйцями влийте з'єднаний з вершковим маслом шоколад. Перед використанням переконайтеся, що він охолонув приблизно до температури тіла. Збийте все до однорідності міксером.
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У миску з вологими інгредієнтами просійте 230 г пшеничного борошна. Додайте до неї 30 г какао-порошку та 10 г розпушувача. Ретельно перемішайте інгредієнти віночком, щоб одержати шовковисте та плинне тісто.
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Для випікання коржів використовуйте дно роз'ємної форми діаметром 25 см. Сторону з бортиками, що виступають, змастіть маслом. Викладіть на неї ¼ частина тіста, розподіліть його по всій поверхні силіконовою лопаткою, щоб вийшов рівномірний шар.
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Відправте корж до духовки, розігрітої до 180 °С. Випікайте корж 10 хвилин|мінути|, вийміть з духовки, обережно зніміть з|із| дна форми і залиште на столі до охолодження. Аналогічним чином випікайте інші 3 коржі.
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Сильно охолоджені вершки та сирний сир викладіть у миску. Додайте до них 180 г цукрової пудри. Лопаткою або ложкою розімніть сир і трохи змішайте його з вершками. Потім міксером збийте інгредієнти однорідну пишну масу. Перекладіть частину крему в кондитерський мішок із гладкою круглою насадкою.
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На плоску страву викладіть близько 1 ст. л. крему. Наклейте на нього перший корж. Нанесіть крем довгими пелюстками від краю до середини коржа. Внутрішню частину покрийте кремом за допомогою лопатки. Встановіть другий корж і повторіть укладання крему. Діючи так, зберіть весь торт. Останній корж зверху змастіть тонким шаром крему і відправте торт на годину в холодильник.
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У миску покладіть 100 г подрібненого молочного шоколаду і влийте 2 ст. л. молока. Додайте 25 г вершкового масла|мастила|. Розтопіть усі продукти в мікрохвильовій печі або на водяній бані і перемішайте до однорідності.
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На поверхню торта викладіть раніше приготовлену помадку. Розподіліть глазур ложкою по всій поверхні, стежачи за тим, щоб вона не стікала з боків. Коли шоколад почне застигати, прикрасьте торт кокосовою стружкою та кондитерською посипкою. Готовий виріб надішліть у холодильник на 2–3 години для просочення.
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