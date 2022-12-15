    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Ефектний торт з шоколадних коржів «Вупи пай»
15.12.2022  21:56   Дмитро Колонєй

Ефектний торт з шоколадних коржів «Вупи пай»

Рецепт старовинного десерту, який прикрасить будь-який стіл.


Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ, гарний торт «Вупи пай» має ніжний і помірно солодкий смак і стане родзинкою застілля.
 

Торт «Вупи пай» 

 

Продукти на 8 порцій:

 

  • Куряче яйце 6 шт.
  • Молочний шоколад 100 г
  • 75% гіркий шоколад 100 г
  • 33% вершки 500 г
  • Цукор 200 г
  • Борошно пшеничне в/с 230 г
  • Молоко 4 ст. л.
  • Какао-порошок 30 г
  • Розпушувач 10 г
  • Цукрова пудра 180 г
  • Сирний сир 500 г
  • 82,5% масло вершкове 150 г

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. У миску покладіть 120 г вершкового масла та 100 темного шоколаду. Відправте все в мікрохвильову піч і розтопіть короткими імпульсами по 10–15 секунд на максимальній потужності. Якщо мікрохвильової печі немає, використовуйте водяну баню. Розтоплені інгредієнти перемішайте.
  2. У суху знежирену миску розбийте 6 яєць кімнатної температури. Додайте|добавляйте| 200 г цукру. Збийте все міксером на максимальній швидкості у щільну білу піну.
  3. У миску зі збитими з цукром яйцями влийте з'єднаний з вершковим маслом шоколад. Перед використанням переконайтеся, що він охолонув приблизно до температури тіла. Збийте все до однорідності міксером.
  4. У миску з вологими інгредієнтами просійте 230 г пшеничного борошна. Додайте до неї 30 г какао-порошку та 10 г розпушувача. Ретельно перемішайте інгредієнти віночком, щоб одержати шовковисте та плинне тісто.
  5. Для випікання коржів використовуйте дно роз'ємної форми діаметром 25 см. Сторону з бортиками, що виступають, змастіть маслом. Викладіть на неї ¼ частина тіста, розподіліть його по всій поверхні силіконовою лопаткою, щоб вийшов рівномірний шар.
  6. Відправте корж до духовки, розігрітої до 180 °С. Випікайте корж 10 хвилин|мінути|, вийміть з духовки, обережно зніміть з|із| дна форми і залиште на столі до охолодження. Аналогічним чином випікайте інші 3 коржі.
  7. Сильно охолоджені вершки та сирний сир викладіть у миску. Додайте до них 180 г цукрової пудри. Лопаткою або ложкою розімніть сир і трохи змішайте його з вершками. Потім міксером збийте інгредієнти однорідну пишну масу. Перекладіть частину крему в кондитерський мішок із гладкою круглою насадкою.
  8. На плоску страву викладіть близько 1 ст. л. крему. Наклейте на нього перший корж. Нанесіть крем довгими пелюстками від краю до середини коржа. Внутрішню частину покрийте кремом за допомогою лопатки. Встановіть другий корж і повторіть укладання крему. Діючи так, зберіть весь торт. Останній корж зверху змастіть тонким шаром крему і відправте торт на годину в холодильник.
  9. У миску покладіть 100 г подрібненого молочного шоколаду і влийте 2 ст. л. молока. Додайте 25 г вершкового масла|мастила|. Розтопіть усі продукти в мікрохвильовій печі або на водяній бані і перемішайте до однорідності.
  10. На поверхню торта викладіть раніше приготовлену помадку. Розподіліть глазур ложкою по всій поверхні, стежачи за тим, щоб вона не стікала з боків. Коли шоколад почне застигати, прикрасьте торт кокосовою стружкою та кондитерською посипкою. Готовий виріб надішліть у холодильник на 2–3 години для просочення.

 

Читайте також: 
 
 
Нагадаємо, раніше ми наводили рецепти та розкривали секртеті приготування домашніх пончиків та пишних оладок.
 

 

Тэги:  рецепт, торт, новый год
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.12 Кулінарні рецепти Смачні салати на новорічний стіл 13.12 Кулінарні рецепти Ніжний жульєн з куркою та грибами 12.12 Кулінарні рецепти Вісім найкращих напоїв, що зігріють у зимову холоднечу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 