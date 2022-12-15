15.12.2022 21:18 Дмитро Колонєй
Під Харковом чоловік зарізав гостя та пішов спати (фото)
Підступного господаря поінформували про підозру у вбивстві чоловіка під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, у 47-річного підозрюванного перебував в гостях 48-річний житель Первомайська Луганської області, розпиваючи з господарем алкоголь. Було вже близько 22:00, коли між ними виникла сварка, яка переросла в бійку.
Розлютившись на свого гостя, господар схопив кухонного ножа та вдариі кілька разів в область тулуба своєму кривднику, які вивилися смертельними для нього. Після чого підозрюваний ліг спати.
Прокинувшись вранці, чоловік зателефонував до місцевого відділення поліції та повідомив про подію.
Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
14 грудня 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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