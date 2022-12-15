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15.12.2022  21:18   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік зарізав гостя та пішов спати (фото)

Підступного господаря поінформували про підозру у вбивстві чоловіка під Харковом.

Зарізав гостя з Луганщини та пішов спати мешканець Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у 47-річного підозрюванного перебував в гостях 48-річний житель Первомайська Луганської області, розпиваючи з господарем алкоголь. Було вже близько 22:00, коли між ними виникла сварка, яка переросла в бійку.
 
Розлютившись на свого гостя, господар схопив кухонного ножа та вдариі кілька разів в область тулуба своєму кривднику, які вивилися смертельними для нього. Після чого підозрюваний ліг спати. 
 
Прокинувшись вранці, чоловік зателефонував до місцевого відділення поліції та повідомив про подію. 
 
Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
14 грудня 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  убийство, смерть, харьков
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