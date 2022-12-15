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15.12.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли труп із ножовими пораненнями

Правоохоронці отримали інформацію про знайдене тіло.

вбивця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.
 
Повідомляється, що 14 грудня, близько 7:00 годин до чергової частини відділення поліції № 3 Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що в будинку по вул. Тимченківська в с. Мокра Рокитна, виявлено труп чоловіка із ножовими пораненнями.
 
На місці події правоохоронці встановили особу потерпілого, ним виявився 48-річний місцевий мешканець. Під час огляду на тілі чоловіка були виявлені ножові поранення. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
 
Правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків і очевидців та по гарячих слідах затримали 47-річного підозрюваного, який наніс смертельні травми потерпілому в ході конфлікту.
 
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області пограбували пенсіонера.
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  харьков, криминал
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