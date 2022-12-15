15.12.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

Дівчинка з Харкова вирушила пішки до іншого міста на пошуки батька

На Харківщині розшукували 15-річну дівчинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.

Повідомляється, що поліцейські отримали інформацію про зникнення дівчинки. На її пошуки був орієнтований весь особовий склад.

Відповідну інформацію з описом зовнішності та фотокарткою було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. Так, поліцейські офіцери громади Мерефи "прочісувати" місто, опитали можливих очевидців, оглянули можливі місця перебування дівчинки.

Через декілька годин було встановлено місце знаходження дівчинки, яка повідомила, що самостійно вирішила розшукати свого батька, який мешкає в місті Мерефа. Медики оглянули дитину – загрози її життю та здоров’ю немає.

Нагадаємо, у Харківській області знайшли труп із ножовими пораненнями.