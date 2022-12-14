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14.12.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області пограбували пенсіонера

До правоохоронців звернувся мешканець села Високий.

Напав на пенсіонера
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 72-річний мешканець села Високий звернувся до поліції з інформацією про напад. На одній із вулиць на нього напав невідомий, вдарив по голові та забрав гаманець із грошима у якому було 9200 гривень. Після чого втік.
 
Під час патрулювання селища працівники групи реагування патрульної поліції затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився раніше судимий 33-річний мешканець селища Хорошеве. Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що того вечора зловмисник перебував у супермаркеті та помітив, як потерпілий у банкоматі знімав готівку. Коли пенсіонер попрямував додому, нападник пішов за ним та вдарив кулаком по голові. Чоловік упав на землю, а зловмисник витягнув з його сумки гаманець та втік. 
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
 
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 13 грудня йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
 
Нагадаємо, двох жінок врятували на пожежі в Харкові.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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