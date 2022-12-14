Двох жінок врятували на пожежі в Харкові (фото)

На пожежі вогнеборці врятували життя 2-м мешканкам житлової триповерхівки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
13 грудня о 20:47 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у м. Харкові на вул. Великій Гончарівській, 11. Загоряння виникло у квартирі на першому поверсі житлової триповерхівки.
До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення 3-ї ДПРЧ. На момент їх прибуття площа пожежі склала 20 кв.м. В її осередку рятувальники знайшли господарку оселі, 1963 року народження, і негайно вивели її на зовні. Жінка отримала опіки правої верхньої кінцівки. Із сусідньої квартири вогнеборці врятували ще одну жінку, 1968 року народження. Їй загрожувала смертельна небезпека від задимлення. Ще 5 мешканців цього будинку було евакуйовано на свіже повітря.
О 21:25 пожежу локалізували, о 22:41 повністю ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Нагадаємо, рятівники чотири години гасили пожежу у двоповерховому житловому будинку по вул. Погорелко, 7 Слобідського району м. Харкова.
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