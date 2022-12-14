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14.12.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

Виставка "Харків – Залізобетон" пройде в Одесі

Виставка розповідає чим жив Харків 100 років тому і тепер.

виставка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.
 
Повідомляється, що на виставці покажуть яким було життя письменників 20-х і що відбувається в культурному житті зараз, коли місто щодня під обстрілами. В основі виставки — історія легендарного будинку «Слово» від початку будівництва до сьогодні.
 
«Найвідоміші представники Розстріляного Відродження були не лише колегами, а й жили під одним дахом – у спеціально зведеному для літераторів будинку із символічною назвою "Слово".  Його історія – центральна на виставці "Харків – Залізобетон". Проте нам є ще багато чого розказати.
 
Поговоримо про те, як і чому споруджували "Слово"; чим цей будинок був типовим для свого часу, а що вигадали спеціально для полегшення письменницької праці; якими були його знамениті мешканці в побуті, як проводили час, кого із сусідів найдужче не любили. І, звісно, кого любили – чим запам’яталися "зіркові" мистецькі подружжя та їхні неординарні діти»,-зазначили в музеї.
 
З програмою виставки можна ознайомитись на перейшовши за посиланням.
 
Нагадаємо, у Харкові пройдуть культурні заходи.
 
Источник:   ЛітМузей
 Тэги:  харьков, виставка
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