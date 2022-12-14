14.12.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Виставка "Харків – Залізобетон" пройде в Одесі

Виставка розповідає чим жив Харків 100 років тому і тепер.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.

Повідомляється, що на виставці покажуть яким було життя письменників 20-х і що відбувається в культурному житті зараз, коли місто щодня під обстрілами. В основі виставки — історія легендарного будинку «Слово» від початку будівництва до сьогодні.

«Найвідоміші представники Розстріляного Відродження були не лише колегами, а й жили під одним дахом – у спеціально зведеному для літераторів будинку із символічною назвою "Слово". Його історія – центральна на виставці "Харків – Залізобетон". Проте нам є ще багато чого розказати.

Поговоримо про те, як і чому споруджували "Слово"; чим цей будинок був типовим для свого часу, а що вигадали спеціально для полегшення письменницької праці; якими були його знамениті мешканці в побуті, як проводили час, кого із сусідів найдужче не любили. І, звісно, кого любили – чим запам’яталися "зіркові" мистецькі подружжя та їхні неординарні діти»,-зазначили в музеї.

З програмою виставки можна ознайомитись на перейшовши за посиланням