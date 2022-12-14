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14.12.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Дорожники розповіли про ситуацію на дорогах Харківської області

Проїзд по державним дорогам – забезпечено.

дорога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що 13 грудня близько 14:00 год. з південної частини області почались опади у вигляді слабкого дощу, який поступово перейшов в мокрий сніг. Увечері температура повітря почала знижуватися нижче 0°С, що спричинило налипанню мокрого снігу та ожеледиці.
 
Заради запобігання ДТП, було прийнято рішення перекрити рух для вантажних автомобілів загальною масою понад 24 т. Вранці - рух біло відновленно. На ранок 14 грудня хмарно, подекуди опади у вигляді слабкого снігу. В більшій частині області спостерігається низова хуртовина. Температура коливається від -3°С до -6°С.
 
В роботі над забезпеченням проїзду в області було задіяно 150 одиниць спецтехніки та 187 працівників. На Харківщині було використано 1237 м3 піщано-сольової суміші. Стан покриття на дорогах - мокре. Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення.
 
Для звернень громадян дія єдина цілодобова «гаряча лінія» при Укравтодорі:+38 067 400 60 80.
 
Нагадаємо, рятівники надали допомогу двум швидким та трьом вантажівкам.
 
Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харьков, дороги
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