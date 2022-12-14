14.12.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Дорожники розповіли про ситуацію на дорогах Харківської області

Проїзд по державним дорогам – забезпечено.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що 13 грудня близько 14:00 год. з південної частини області почались опади у вигляді слабкого дощу, який поступово перейшов в мокрий сніг. Увечері температура повітря почала знижуватися нижче 0°С, що спричинило налипанню мокрого снігу та ожеледиці.

Заради запобігання ДТП, було прийнято рішення перекрити рух для вантажних автомобілів загальною масою понад 24 т. Вранці - рух біло відновленно. На ранок 14 грудня хмарно, подекуди опади у вигляді слабкого снігу. В більшій частині області спостерігається низова хуртовина. Температура коливається від -3°С до -6°С.

В роботі над забезпеченням проїзду в області було задіяно 150 одиниць спецтехніки та 187 працівників. На Харківщині було використано 1237 м3 піщано-сольової суміші. Стан покриття на дорогах - мокре. Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення.

Для звернень громадян дія єдина цілодобова «гаряча лінія» при Укравтодорі:+38 067 400 60 80.

Нагадаємо, рятівники надали допомогу двум швидким та трьом вантажівкам.