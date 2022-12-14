У автівці на Харківщині знайшли наркотики

Два пакунки «травки» виявили патрульні під час перевірки авто.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
В смт Нова Водолага під час перевірки автомобіля «Мерседес» поліцейські виявили у пасажира наркотики рослинного походження. Вилучено два поліетиленових пакунки з зеленою речовиною у висушеному та подрібненому стані загальною вагою більше 3 кг. Відкрито кримінальне провадження.
Загалом в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 5 фактів незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
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