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14.12.2022  11:07   Рита Парфенова

У автівці на Харківщині знайшли наркотики

Два пакунки «травки» виявили патрульні під час перевірки авто.

поліетиленовий пакунок з зеленою речовиною у висушеному та подрібненому стані

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

В смт Нова Водолага під час перевірки автомобіля «Мерседес» поліцейські виявили у пасажира наркотики рослинного походження. Вилучено два поліетиленових пакунки з зеленою речовиною у висушеному та подрібненому стані загальною вагою більше 3 кг. Відкрито кримінальне провадження.

Загалом в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 5 фактів незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що невдалий наркобарон чекає на суд під Харковом.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  наркотики, полиция
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