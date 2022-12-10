10.12.2022 09:36 Рита Парфенова

Рятівники чотири години гасили пожежу на вулиці Погорелко у Харкові (відео)

Причина пожежі не пов’язана з військовими діями.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.



Пожежа у двоповерховому житловому будинку по вул. Погорелко, 7 Слобідського району м. Харкова сталася о першій годині ночі.



На момент прибуття рятувальників горів дах та 2-й поверх будинку на площі 120 кв.м.



На місці працювали 5 відділень ДСНС на автоцистернах.

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О 02:16 ДСНСники локалізували вогонь та о 04:54 ліквідували його.



Причина виникнення загоряння – теплові прояви електроенергії.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 9 по 10 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.