Внаслідок обстрілів у Куп’янську горів склад: оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 9 по 10 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 грудня.
Пожежа, що спричинена ворожими обстрілами трапились у Куп'янському районі області.
О 09:40 рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу одного з підприємств у м. Куп’янську, на території якого зайнявся склад. Площа горіння складала 30 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Загалом за добу з 9 по 10 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – на чергування;
5 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмета.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.
Нагадаємо, у Харківській області протягом доби з 9 по 10 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів.
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