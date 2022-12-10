Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 9 по 10 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів:
Нагадаємо, противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти.
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