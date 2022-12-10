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10.12.2022  08:26   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 9 по 10 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Зелене,
  • Тернова,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Чугунівка,
  • Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Куп’янськ,
  • Кислівка,
  • Табаївка,
  • Піщане,
  • Крохмальне,
  • Берестове,
  • Першотравневе.

Нагадаємо, противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України,  обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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