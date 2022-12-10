10.12.2022 08:26 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 9 по 10 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Стрілеча,

Красне,

Зелене,

Тернова,

Стариця,

Огірцеве,

Чугунівка,

Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів:

Дворічна,

Синьківка,

Куп’янськ,

Кислівка,

Табаївка,

Піщане,

Крохмальне,

Берестове,

Першотравневе.

Нагадаємо, противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти.