10.12.2022 07:30 Рита Парфенова

10 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначають День прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу, День Нобеля.



Якщо в Знамення стати обличчям до північного вітру, то він забере з собою всі біди і смутку

День прав людини святкується на пропозицію Генеральної Асамблеї ООН щорічно, 10 грудня, починаючи з 1950 року. Цього дня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.



Декларація визначає базові права. Поки що цей документ має лише статус рекомендації, але на підставі нього будуються два обов'язкові для учасників договору: Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права.



Одна з авторів документа, Елеонора Рузвельт, назвала Декларацію "Великою хартією вільностей" для всього людства (тому Декларацію іноді називають Хартією прав людини).



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10 грудня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний День акцій за ухвалення Декларації прав тварин або Міжнародний день прав тварин, який був заснований у 1998 році – у 50-ті роковини підписання Декларації прав людини.



І це не збіг – він святкується в один день із Днем прав людини тому, що організації, які його заснували, хотіли наголосити, що ВСІ живі істоти на нашій планеті мають право на життя та захист від страждань.



На жаль, небагато людей знають, що й у братів наших менших існує Всесвітня декларація захисту їхніх прав. До речі, вона була складена саме на підставі Всесвітньої декларації прав людини та має на меті припинення експлуатації та вбивства тварин.



"Загальна декларація прав тварини" була складена Міжнародною лігою прав тварин 23 вересня 1977 року в Лондоні і була урочисто проголошена 15 жовтня 1978 року в Парижі в будівлі ЮНЕСКО. Пізніше, у 1990 році, з ініціативи Міжнародної Ліги Прав Тварин до неї було внесено деякі зміни та доповнення.



Декларація складається з 10 статей, в яких йдеться не лише про те, що кожна жива істота має право на повагу і на життя без страждань, експлуатації та смерті, і що жорстоке поводження з тваринами є неприпустимим. Але й що людина має дбати про відновлення популяції різних видів тварин землі, а події, які ведуть невиправданої загибелі будь-якої тварини, є злочином проти життя.



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Всесвітній день футболу також відзначається рішенням ООН. Таким чином, міжнародне співтовариство віддає данину цьому виду спорту, який для багатьох мільйонів не просто гра, а стиль життя.



Першу згадку про футбол як про гру в м'яч ногами історики знайшли в китайських джерелах, датованих другим тисячоліттям до нашої ери. Називалося це заняття Цу Чю, що означає «штовхати ногою». Гра у футбол дозволяла китайським воїнам підтримувати хорошу фізичну форму.



Інші дослідники стверджують, що попередником футболу була дика гра саксонців, які мешкали в Англії у VIII столітті. На полі битви після битв вони штовхали відрубані голови противника.



Про цю гру відомо досить мало: те, що були ворота та воротар, те, що гра була частиною фізичної підготовки солдатів, і що вона була відома вже три тисячі років тому.



У футбол грали і в Стародавній Греції, і Римі близько двох із половиною тисяч років тому. У Греції ця гра називалася «битва за м'яч», з чого можна припустити, що грали в неї відповідно застосовуючи всілякі прийоми бойових мистецтв.



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А ще сьогодні – День Нобеля. Свято у Швеції, відоме усьому світу. Цього дня (Nobeldagen) у Стокгольмі відбувається церемонія вручення Нобелівської премії. Нобелівські премії присуджуються відповідно до заповіту Альфреда Нобеля, складеному 27 листопада 1895 р. і який передбачав виділення капіталу на присудження премій з п'яти напрямів: фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури та вкладу у справу миру в усьому світі. 1901 року були вручені перші Нобелівські премії, і з того часу в цей день король Норвегії вручає Нобелівську премію миру, а король Швеції – решту премій.

Прикмети дня

10 грудня (за старим стилем – 27 листопада) відзначається свято на честь одного з найбільш шанованих у православ'ї образів — ікони Пресвятої Богородиці, що називається «Знаменням». На іконі зображена Божа Мати з молитовно піднятими руками та Немовля на її грудях.



Наші пращури завжди чекали чогось особливого, сподівалися побачити знаки, що вказують на долю, або хоча б прикмети на погоду. Люди уважно дивилися в зоряне небо, придивлялися до польоту птахів та поведінки звірів, стежили за хмарами, слухали вітер. Вірили в те, що якщо на світанку цього дня стати обличчям на північний вітер, то він понесе з собою всі біди та смутку.



До Знамення всі риби мали сховатися у вирах, приготуватися до зимівлі, тому рибалка у цей час вважалася безперспективною.



10 грудня треба молитися про захист від видимих та невидимих ворогів. Святий образ Пресвятої Богородиці допомагає в зціленні хвороб, а також допомагає відшукати втрачені речі та налагодити стосунки в сім'ї.

Що не можна робити 10 грудня

Не можна в'язати, вишивати або шити, займатися хейндмейдом. Не варто робити що-небудь, де потрібні ножиці чи голки.

Не впускайте у свій будинок старих, немічних та бідних, щоб вони не залишили свої біди господарям житла.

Не рекомендується рибалити, оскільки існує ризик рибалки провалитися під кригу.

Чоловікам у цей день не можна нічого ремонтувати, копати, ущільнювати, піднімати тяжкості та взагалі виконувати фізичну роботу.

Заборонено лаятись, поганословити та об'їдатися.

Також цього дня

1799 року у Франції запроваджено метричну систему.



1845 – Англії Робертом Томпсоном запатентовано пневматичні шини.



1884 – у селі Нескучне Харківського району Харківської області народилася художниця Зінаїда Серебрякова (1884-1967) – одна з перших жінок, що увійшли до історії російського живопису. Саме там, у селі, де народилася, вона зустріла своє єдине на все життя кохання, народила двох дітей та створила свої полотна.



1953 – вийшов перший номер журналу «Плейбой».



1957 – народився Майкл Кларк Дункан (пом. 2012), американський актор («Зелена миля», «Дев'ять ярдів»).



1960 – розпочалося будівництво нафтопроводу «Дружба».



1981 – американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб, переважно серед гомосексуалістів. Пізніше недуга отримала назву «синдром набутого імунодефіциту» (СНІД).



1997 – Астана була офіційно оголошена столицею Республіки Казахстан.



1999 Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Іменини відзначають:

Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Никон, Олексій, Роман, Серафим, Сергій, Федір, Фекла, Яків.